Real | CR7 e milioni al Psg per Neymar

Globe Soccer Awards : trionfano Real e CR7 : Si è conclusa a Dubai l'ottava edizione dei Globe Soccer Awards, ospitata dal Madinat Jumeirah resort. Il mondo del calcio si è riunito per celebrare i vincitori delle tante categorie di professionisti. Non poteva mancare, dopo aver ricevuto il quinto Pallone d'Oro, il riconoscimento di miglior giocatore ...

Real Madrid-Barcellona è il pane di Messi. Ma CR7 può riaprire la Liga : Buon Natale con il Clasico. Auguri planetari, con la partita piazzata in mezzo alla giornata, le nostre 13, per cercare di abbracciare tutti i fusi orari, a est come a ovest. Nel mondo lo vedranno di notte, all'alba, all'ora di pranzo. E saranno milioni di milioni. Ronaldo contro Messi: la sfida infinita. Ansa I DUE CANNIBALI - La Liga chiude il 2017 col botto. Cristiano ...

CR7 punisce il Gremio - Real sul tetto del mondo : Il Real Madrid ha vinto la finale del Mondiale per club, per il secondo anno consecutivo. A piegare il Gremio è stato il solito Cristiano Ronaldo, che al 53' su calcio di punizione dalla media ...

Mondiale per Club - CR7 segna e il Real Madrid sale sul tetto del mondo : L'eroe neanche a dirlo è lui CR7 , il portoghese si è confermato il numero 7 più forte del mondo segnando il gol vittoria. Cristiano Ronaldo , che ha piegato il Gremio con una punizione, si toglie ...

Il Real Madrid è campione del Mondo : Gremio ko grazie al marziano CR7 : Il Real Madrid è campione del Mondo per la terza volta negli ultimi 4 anni. La squadra di Zidane ha vinto il Mondiale per club in finale contro il Gremio, non senza patemi, il tutto dopo una semifinale tutt’altro che semplice contro l’Al-Jazira. Chi pensava ad un dominio delle merengues di certo ha potuto assistere ad una super gara sotto il profilo del possesso palla e delle occasioni da rete, ma il finale è stato un 1-0 risicato. ...

Real Madrid-Gremio in tv - dove vedere la finale del Mondiale per club : l'ex Roma Renato sfida CR7 : All: Renato Real Madrid-Gremio streaming su Rai Sport Stasera in tv, mercoledì 13 dicembre, Mondiale per club in diretta su Fox Sport dalle 18 c'è Real Madrid-Gremio . Canale compreso nel ...

Dalla Spagna - il Real pressa il Milan per Bonucci : CR7 ha dato il suo assenso : Leonardo Bonucci non si sarebbe mai aspettato di vivere una situazione del genere al Milan. A distanza di 5 mesi dal suo trasferimento in rossonero, infatti, il centrale di Viterbo non è quasi mai riuscito a imporsi e mostrare le sue qualità, con i tifosi del Diavolo non soddisfatti delle sue prestazioni in campo. Bonucci sta faticando a ritrovarsi, un po' come tutto il Milan, e su di lui pesano i 42 milioni di euro investiti in estate ...

LaLiga : 5 gol e Palloni d'Oro - Bernabeu festeggia Real e CR7 : Doppia festa al Bernabeu che prima celebra il 5/o Pallone d'Oro di Cristiano Ronaldo e poi festeggia la 'manita' al Siviglia. Nell'anticipo della 15ma giornata di Liga, prima di volare alla volta di ...

Liga - "manita" Real Madrid al Siviglia. CR7 : 2 gol e... 5 Palloni d'oro : Cinque, i Palloni d'oro che Ronaldo ha offerto al pubblico del Bernabeu prima della partita. Cinque, i gol segnati dal Madrid al Siviglia, già nel primo tempo e senza risposta alcuna. Cinque, i punti ...

Brignoli a Marca : 'Il Real compri me - altro che CR7' : Il suo gol ha fatto e continua a fare il giro del mondo. Per diversi motivi. Perche' un portiere che segna fa sempre notizia, soprattutto se la rete arriva al 94° e se frutta il primo punto in Serie A ...

Real - Florentino Perez : 'Zidane è meraviglioso. CR7 vincerà il Pallone d'Oro' : Senza unità non avremmo superato momenti complicati e difficili, siamo il club più ammirato al mondo e non ci arrendiamo mai. I pilastri di questo club sono basati sul rispetto, il lavoro di squadra ...

Real Madrid - CR7 segna ma si infuria : Il Real Madrid, a Nicosia, si è imposto con un secco 6-0. Doppietta per CR7 che è arrivato all'incredibile quota di 18 reti, in Champions League, nell'anno solare 2017 (sua miglior prestazione di ...

Caos Real Madrid : Furia Sergio Ramos contro Cristiano Ronaldo - CR7 pronto a dire addio! : E’ gelo fra Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. Secondo la stampa spagnola, il difensore non avrebbe gradito le dichiarazioni rilasciate dal compagno dopo la sconfitta di Champions a Londra contro il Tottenham. Per il fuoriclasse portoghese il Real Madrid si era indebolito non colmando il vuoto lasciato dalle partenze di Pepe, Morata e James Rodriguez e Ramos non ha tardato a rispondergli ricordando che, con la stessa rosa attuale, i blancos ...