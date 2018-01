Raggi | dopo Campidoglio continuerò a lavorare per Roma

Laura Freddi Raggi ante dopo il parto : prima foto con la figlia Ginevra : Laura Freddi dopo il parto : la showgirl mamma a 45 anni Laura Freddi è al settimo cielo. La showgirl ha finalmente realizzato il suo sogno: quello di diventare madre. E all’uscita dall’ospedale si è mostrata davanti all’obiettivo dei paparazzi serena e raggiante . Con in braccio la piccola Ginevra nata lo scorso 3 gennaio, l’ex concorrente […] L'articolo Laura Freddi raggiante dopo il parto : prima foto con la figlia ...

VITTORIO CECCHI GORI/ Come sta dopo l'ischemia? Il messaggio di incoRaggiamento dei tifosi della Fiorentina : VITTORIO CECCHI GORI non è morto: Come sta dopo l'ischemia? L'ultimo bollettino medico del Policlinicotranquillizza sulle condizioni di salute.