Questo Boeing ha mancato la pista d' atterraggio ed è finito su una scogliera

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 14 gennaio 2018) Se il 2017 è stato l'anno più sicuro in assoluto per i viaggi aerei, gli esperti concordano sul fatto che il rischio zero non può esistere.è ciò che dimostra l'di un737 di sabato 13 gennaio alle ore 22 presso l'aeroporto regionale di Trabzon in Turchia.Pegasus Airlines skidded out of the runway at Trabzon Airport. New photos in daylight shows737 next to the sea. Photos from different Turkish media. pic.twitter.com/KB4hAZiIE9 — Turkish Air News (@AnalystTK) 14 gennaio 2018I piloti di Pegasus, che avevano appena fatto il collegamento tra Ankara e la città nel nord del paese, non sono riusciti a frenare il loro aereo, che è scivolato sull'asfalto prima di finire la sua corsa sul bordo di un, a pochi passi dal Mar Nero, come si può vedere nelle foto.Sortie de piste à ...