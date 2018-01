: Quegli atti che dimostrano che tutto è corretto - AdrMontanaro : Quegli atti che dimostrano che tutto è corretto - bavdlands_ : Appena ho letto “Asia Argento” ci sono rimasta di merda. Proprio lei che più di tutti dovrebbe condannare quegli at… - alvariis : @gladiatoremassi @Giampie47326561 @Frances94772490 "Essere indagati per atti dovuti" Se si è indagati per quegli at… -

(Di domenica 14 gennaio 2018) Milano - Una lettera su carta intestata della banca d'affari americana Lazard, indirizzata a Danilo Pellegrino e Alessandro Franzosi, amministratore delegato e capo del business development di Fininvest: «Non abbiamo riscontrato nulla di pregiudizievole a carico di mr. Li Yonghong», scrive Marco Samaja di Lazard, e aggiunge che «mr. Li Yonghong dispone di adeguate risorse finanziarie per realizzare l'operazione». È il più esplicito tra i documenti che la Procura di Milano ha sul suo tavolo, consegnati nel corso dei mesi da Niccolò Ghedini e Salvatore Pino, legali del gruppo Fininvest, per documentare lo «stato dell'arte» delle trattative per la cessione del Milan. Sono documenti che per buona parte sono anche nelle mani dell'Uif di Banca d'Italia, insieme alle certificazioni di Intesa, l'unica ...