Qualificazioni Australian Open | Errani ko a turno decisivo

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2018 : Sonego e Caruso accedono nel main draw - Berrettini lucky loser! Eliminata Sara Errani : Sono tre gli azzurri che ritroveremo nel tabellone principale degli Australian Open 2018 di Tennis. Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso e Matteo Berrettini hanno centrato l’obiettivo mentre Sara Errani, amaramente, deve salutare l’Australia in anticipo. Venendo alla cronaca, Sonego (n.218 ATP) ha superato a sorpresa la testa di serie n.25 del draw delle Qualificazioni, l’Australiano Bernard Tomic con il punteggio di 6-1 6-7 6-4 ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni : quattro azzurri si giocano il pass per il main draw - Errani unica nel singolare femminile : Sarà un poker di italiani in piena notte italiana a giocarsi le proprie chance di entrare nel tabellone principale degli Australian Open di tennis, primo Slam del 2018. A causa della pioggia caduta in questi giorni a Melbourne (Australia), le finali delle Qualificazioni si terranno tutte domani domenica (14 gennaio) ed il programma degli incontri è stato modificato. Nel draw maschile saranno tre gli alfieri, con racchetta e pallina, a tenere ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni (14 gennaio) : programma - orari e tv : A causa della pioggia caduta in questi giorni a Melbourne (Australia), le finali delle Qualificazioni degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione, si terranno tutte domani domenica 14 gennaio (nella nottata italiana verosimilmente a partire dalle 00.00) e saranno 4 gli azzurri a giocarsi l’accesso al tabellone principale. Tra gli uomini avremo Salvatore Caruso (206 ATP) contro il francese Mathias Borgue, n.161 del ranking che ha ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : va al terzo turno Salvatore Caruso - out Stefano Napolitano : Nel secondo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open, la mattina italiana ha riservato alterne fortune ai nostri rappresentanti: avanti Salvatore Caruso, che passa all’ultima sfida per un posto nel main draw, fuori Stefano Napolitano. Salvatore Caruso ha vinto una battaglia sportiva lunga due ore contro lo slovacco Norbert Gombos,imponendosi per 3-6 6-3 6-3 con una prestazione che è stata un continuo crescendo. Partito ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : avanza Lorenzo Sonego - fuori Alessandro Giannessi : La pioggia non concede tregua a Melbourne e così il programma delle Qualificazioni degli Australian Open procede a rilento: al momento hanno concluso i rispettivi match di secondo turno del tabellone cadetto soltanto Alessandro Giannessi e Lorenzo Sonego, con alterne fortune. Il primo è stato eliminato, mentre il secondo ha ottenuto l’accesso al turno decisivo ed attende di conoscere il nome dell’avversario. Partiamo dalle buone ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tutti gli incontri di sabato 13 gennaio : programma e orari delle Qualificazioni : sabato 13 gennaio di qualificazioni agli Australian Open 2018. Dopo il maltempo di oggi è stato tutto rinviato a domani con la disputa di semifinali in vista del tabellone principale che scatterà lunedì. Sono diversi gli italiani in campo che vanno a caccia di un posto nel main draw. Di seguito il programma completo e gli orari di Tutti gli incontri. COURT 3 (ore 00.00): Popko vs Ruud Paul vs Tomic Mousley vs Munar Fratangelo vs ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : a Melbourne domina la pioggia. Sonego - Giannessi - Caruso e Napolitano rimandati a domani : Poco tennis e tanta, tantissima pioggia nella terza giornata di Qualificazioni agli Australian Open 2018. Nella mattinata di Melbourne si sono potuti disputare solo pochi match, peraltro giocati ad intermittenza, mentre nel pomeriggio nessuno è riuscito a scendere in campo (si è giocato solo sulla Margaret Court Arena, coperta dal tetto). La pioggia è caduta in maniera abbondante e continua, con solo qualche pausa, che ha messo a dura prova ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni femminili : Sara Errani accede al turno decisivo : Sara Errani supera anche il secondo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2018 ed accede così alla partita decisiva per l’ingresso nel main draw, dove, come era nelle previsioni, sfiderà la thailandese Luksika Kumkhum, numero 11 del tabellone cadetto. L’azzurra, numero 20 del seeding, ha sconfitto nella notte italiana la cinese Wang Yafan con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 41 minuti di gioco. Nella prima partita ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : Matteo Berrettini conquista il pass per la finale. Eliminati Gaio e Travaglia : Solo Matteo Berrettini dei tre giocatori italiani scesi in campo quest’oggi nelle Qualificazioni al tabellone principale degli Australian Open ha ottenuto l’accesso alla finale sconfiggendo il polacco Hubert Hurkacz, n.231 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 22 minuti di partita. Ottima la prestazione del giovane tennista nostrano che si giocherà le proprie carte per essere parte del main draw affrontando lo ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni femminili : Jasmine Paolini eliminata in due set Barbora Krejcikova : Niente da fare per Jasmine Paolini impegnata nelle Qualificazioni del singolare femminile degli Australian Open 2018. La giovane azzurra è stata infatti eliminata dalla ceca, n.125 del mondo, Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 2 minuti di partita. Un match dominato dalla Krejcikova sempre in controllo dello scambio al cospetto di una Paolini contratta e mai entrata davvero in ritmo. Nel primo set si capisce quasi ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni femminili : Sara Errani accede al secondo turno - eliminata Roberta Vinci : Hanno avuto inizio quest’oggi a Melbourne (Australia) le Qualificazioni degli Australian Open 2018 del singolare femminile. L’Italia schierava cinque giocatrici tra cui anche Sara Errani e Roberta Vinci, costrette ad iniziare il loro percorso Australiano in anticipo rispetto al solito per una classifica WTA non così positiva. Ebbene, in attesa di quel che farà Jasmine Paolini, opposta alla ceca Barbora Krejcikova, solo la Errani è ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : anche Alessandro Giannessi e Lorenzo Sonego superano il primo turno : Sale a sette il numero degli azzurri che hanno superato il primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2018. Alessandro Giannessi e Lorenzo Sonego si sono aggiunti ai cinque italiani che già avevano vinto il loro primo incontro nella notte italiana. Ha avuto meno problemi del previsto Sonego nello sbarazzarsi del brasiliano Thiago Monteiro, numero 118 del mondo e 12 del seeding. L’azzurro è riuscito ad imporre il suo gioco sin ...