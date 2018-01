PSVITARilasciato viimote v1 2

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di domenica 14 gennaio 2018) Lo sviluppatore xerpi ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 1.2.è un plugin che permette di associare il WiiMote alla PS Vita e l’ultima release aggiunge il Taiko TaTaCon Drum Controller (grazie a @wolfarine ) con i seguenti pulsanti: CL -> Sinistra RL -> L1 CR -> Cerchio RR -> R1 ISTRUZIONI Avviare henkaku e utilizzare il ftp di vitashell Scaricare il file wiimote.skprx Inserire il file appena scaricato e trasferire il file via ftp nel seguente percorso ux0:plugins/.skprx 1.Modificare il file config.txt di taihen e inserire la seguente stringa sotto *KERNEL esempio: *KERNEL ux0:plugins/.skprx 2.Vai su Impostazioni -> Dispositivi -> Dispositivi Bluetooth 3.Premere 1 + 2 sul Wiimote per 2 secondi 4. Il Wiimote si collegherà automaticamente (non premete quando trova il dispositivo) Nota: Quando il Wiimote si collega per ...