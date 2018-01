Proprietà del tè verde

Le Proprietà benefiche del sedano : l’ortaggio che contrasta numerose patologie e migliora le rughe del viso : Il sedano è un ortaggio molto ricco di importanti nutrienti, che ne conferiscono innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo. Al suo interno possiamo trovare Calcio, Fosforo, sodio, magnesio, potassio, e vitamine del gruppo C, E, K e alcune del gruppo B, mentre nelle foglie racchiudono grandi quantità di vitamina A. E’ una pianta erbacea biennale largamente coltivato in Italia e di comune utilizzo in cucina. Cresce spontaneo nei ...

Proprietà e benefici della radice di genziana : La genziana è una pianta originaria dell’Europa Centro-Meridionale, molto diffusa anche nelle Alpi Italiane dove se ne conoscono differenti specie. Fiorisce in estate e il fusto può raggiungere anche il metro di altezza. I suoi fiori presentano un colore bluastro e per questo vengono facilmente riconosciuti. La genziana presenta numerose sostanze tra cui zuccheri, tannini, pectina ed enzimi. Grazie alla presenza di importanti elementi ...

Proprietà e benefici del cedro : ecco come preparare un liquore a base di questo frutto straordinario : Il cedro è un agrume appartiene alla famiglia delle Rutacee ed è originario dell’India e della Birmania. E’ prodotto anche in Italia, specie nel meridione, in particolare in Calabria dove cresce anche spontaneamente. Il frutto ha una forma ovale ed è di colore verde giallino. Ha una superficie rugosa mentre la polpa è divisa in cinque – dodici spicchi ricoperti da una spessa membrana bianca. Esistono due varietà di cedri coltivati: i cedri ...