Pronostici Australian Open 2018 Quote e scommesse sulle partite | Seppi favorito 1turno

Pronostici Australian Open 2018/ Quote e scommesse sulle partite : Seppi favorito (1^ turno) : Pronostici Australian Open 2018: Quote e scommesse sulle partite del primo turno. Seppi parte favorito, impegno duro per Lorenzi, serve l'impresa alla Schiavone. In campo anche Del Potro(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:14:00 GMT)