Profili fake | con Google è possibile riconoscere le foto false

: @Marco_V982 @Simona1978 @squopellediluna Scusate,ma sono profili di donne procaci più o meno in bikini o lingerie?.… - federiglia : @Marco_V982 @Simona1978 @squopellediluna Scusate,ma sono profili di donne procaci più o meno in bikini o lingerie?.… - barbie_b78 : RT @silvanobattisti: Il mondo sarà un posto migliore solo quando troveranno la cura per quelli che utilizzano profili fake per stalkerare g… - GBarchitta : Ma mi sono perso qualcosa su twitter che hanno iniziato a mettermi cuoricini e retweet profili fake di pornostar ah… - ArfioClandestin : Seguire sui social profili di merda che postano fake news di merda (solitamente fasciorazziste) e condividerne i co… - zanzarino89 : Questa miriade di profili fake con donne seminude hanno rotto i coglioni.. Stanno nascendo come funghi -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 14 gennaio 2018) I social network, grazie all'ausilio della connessione ad Internet, hanno permesso, in questi anni, di fare nuove amicizie. Allo stesso tempo, però, questa facilita' di comunicazione tra le persone ha anche causato episodi negativi, tra cui casi di stalking, truffe VIDEO o peggio ancora omicidi. Soprattutto per questi ultimi casi, le vittime venivano ingannate dai cosiddetti, ovverofalsi creati ad hoc che non rispecchiano le informazioni dell'utente che accede a tale account. Infatti talvolta, dietro aifalsi, si nascondono veri e propri criminali. Account falso, però, non è sempre sinonimo di cattive intenzioni, spesso si usa tale strategia per non esporsi in prima persona. Qualunque sia la motivazione, è importante per un utente avere la possibilita' diil vero dal falso e dunque saper distinguere un profilo reale da uno ...