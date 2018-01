Probabili Formazioni Manchester United-Stoke City | Premier League 15-01-2018

: Le ultime sul posticipo della Bundesliga - CalcioNowIT : Le ultime sul posticipo della Bundesliga - IamCALCIO : Campobasso-Monticelli: le probabili formazioni... - IamCALCIO : Campobasso-Monticelli: le probabili formazioni - IamCALCIO : Lecce-Matera: le probabili formazioni della gara di Coppa - IamCALCIO : Lecce-Matera: le probabili formazioni della gara di Coppa -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di domenica 14 gennaio 2018) Ledi2017/, Ore 21.00: Torna Lindelof dal 1′ nellocon molti dubbi. E’ l’ultima gara della 23^giornata diquella trache si disputerà a Old Trafford. Padroni di casa che vengono dalla vittoria in FA Cup, ma da un momento in campionato tutt’altro che brillante, e vorranno cercare di tornare a conquistare i 3 punti in questa sfida per tentare in contro sorpasso al Chelsea.che viene da un momento nerissimo, con l’esonero di Hughes negli ultimi giorni, dovuto soprattutto dalla sconfitta in FA Cup. L’ultima sfida tra le due squadre risale a Settembre 2017 e il risultato finale era stato di 2-2. Ultime– Red Devils che ritrovano Lindelof dal primo minuto, ma anche Matic a centrocampo. Per il ...