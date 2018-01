Presidente Figc | sale Lotito | il patto con Sibilia può cambiare gli scenari

Figc - Lotito svela : “io Presidente ?” - il numero uno della Lazio risponde così : “Io presidente Figc ? Per candidarsi devono indicarti le persone: la candidatura e’ una cosa, il consenso un’altra”. Claudio Lotito replica con una battuta alla domanda sulla sua possibile candidatura per le elezioni della Federcalcio in programma il 29 gennaio a Fiumicino. Il presidente della Lazio e’ apparso oggi pomeriggio in via Allegri verso le 17, mentre negli uffici della Figc era in corso un vertice tra le ...

Sampdoria - per la Figc Ferrero non decade da Presidente per il caso Livingston : Massimo Ferrero non decade da presidente della Sampdoria in seguito al caso Livingston. Ad annunciarlo è stata la stessa società doriana, in un comunicato. «L’U.C. Sampdoria comunica che la Federazione Italiana Giuoco Calcio con provvedimento in data 19 dicembre u.s. ha deciso quanto segue: “Visto l’ulteriore e sopravvenuto parere della Corte Federale d’Appello – Sezione […] L'articolo Sampdoria, per la Figc Ferrero non decade da ...