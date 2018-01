Posta foto sui social | preso latitante

Latitante ma Posta foto sui social - preso : NAPOLI, 14 GEN - Era Latitante in Spagna e da lì aveva postato sui social sue foto dei festeggiamenti di Capodanno. I carabinieri della compagnia Napoli-centro hanno catturato un Latitante di 22 anni, ...

Maria De Filippi ferma C’è Posta per te con le lacrime agli occhi : la storia di Pasqualina emoziona la conduttrice FOTO : C’è posta per te: Maria De Filippi si commuove con la storia di Pasqualina, presente anche Higuain C’è posta per te è tornato con il suo classico stile: quello emozionante e strappalacrime. La prima storia della nuova edizione non ha commosso solo il pubblico in studio e a casa ma pure la conduttrice Maria De […] L'articolo Maria De Filippi ferma C’è posta per te con le lacrime agli occhi: la storia di Pasqualina emoziona ...

Terremoto - Anas : “Dal 15 gennaio al via lo sPostamento del fiume Nera” [FOTO] : 1/7 fiume Nera ...

C’è Posta per Te 2018 al via. Maria De Filippi : «Per la prima volta dopo tanti anni una storia mi ha messo in difficoltà» – Ospiti e foto : C'è Posta Per Te - prima puntata Nel sabato sera di Canale 5 sta per tornare C’è Posta per Te. L’ormai storico people show condotto da Maria De Filippi, che ha raggiunto la sua ventunesima edizione e ha ampiamente sfondato il muro delle duecento puntate, sarà trasmesso a partire da domani in prime time. Invariato il meccanismo, ormai collaudato: storie di persone comuni che mandano un messaggio a parenti o ad amici per ...

Maiale tra i rifiuti di Roma : foto Postata da Giorgia Meloni : Che sono pure una simpatica metafora per tutti i personaggi che fino ad oggi hanno ridotto lo smaltimento rifiuti della città a livelli da quarto mondo' , scrisse Grillo sul suo blog, lanciando una ...

"Il mio risveglio" - Gessica Posta prima foto dopo aggressione : Esattamente un anno fa. Questo era il mio primo risveglio al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena". Inizia così in post pubblicato da Gessica Notaro sul suo profilo Instagram. Lo ...

Meloni Posta foto maiale tra cassonetti : (ANSA) - ROMA, 11 GEN - "L'immagine di Roma, Capitale d'Italia e d'Europa. Il fallimento dell'amministrazione Raggi è ormai ben nota a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema rifiuti, continua a dare la colpa alle precedenti amministrazioni. #GiorgiaMeloniPremier #4marzovotaFdI". Così su Facebook la leader di FdI Giorgia Meloni postando la foto di un maiale che sosta tra i rifiuti a terra vicino a dei ...

Roma - Meloni Posta su Fb foto di maiale tra cassonetti e rifiuti : Roma, 11 gen. (askanews) 'L'immagine di Roma, Capitale d'Italia e d'Europa. Il fallimento dell'amministrazione Raggi è ormai ben nota a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema ...

Chiara Ferragni Posta sui social foto al settimo mese di gravidanza. E partono i commenti : “Pancia troppo piccola”. Ma in molti la difendono : Ci risiamo. Chiara Ferragni posta su Instagram una foto con pancia di sette mesi in vista e sui social si scatenano i soliti commenti. L’influencer più famosa del mondo ha infatti una pancia piuttosto piccola (lei stessa nel post dice di aver preso solo 8 kg) e i commentatori non riescono a trattenersi dal farle notare come la loro, di pancia, sia più grossa dopo le abbuffate natalizie. Alcuni si lasciano andare anche a commenti piuttosto ...

Chiara Ferragni Posta sui social foto al settimo mese di gravidanza. E partono i commenti : “Pancia troppo piccola”. Ma in molti la difendono : Ci risiamo. Chiara Ferragni posta su Instagram una foto con pancia di sette mesi in vista e sui social si scatenano i soliti commenti. L’influencer più famosa del mondo ha infatti una pancia piuttosto piccola (lei stessa nel post dice di aver preso solo 8 kg) e i commentatori non riescono a trattenersi dal farle notare come la loro, di pancia, sia più grossa dopo le abbuffate natalizie. Alcuni si lasciano andare anche a commenti piuttosto ...

Una multa per il genitore che Posta sui social le foto dei figli : Si sta creando una giurisprudenza sempre più corposa (e curiosa) intorno al tema bambini, minori e social network. Da una parte perché i genitori sembrano aver smarrito (anzi, non aver mai sviluppato) una bussola sul modo in cui gestirne la presenza sulle piattaforme. Dall’altra perché la loro immagine digitale è divenuta pietra di scambio e di contesa nelle cause di separazione e divorzio. Sembra tutto molto complesso, ma la sostanza è che i ...

Postare foto dei figli sui social può costare fino a 10 mila euro. Una sentenza : Non tutti i minorenni amano mostrarsi sui social e i genitori che pubblicano foto e aneddoti senza il loro consenso rischiano una multa fino a 10 mila euro. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma (con ...

Postare foto dei figli sui social può costare fino a 10 mila euro. Una sentenza : Non tutti i minorenni amano mostrarsi sui social e i genitori che pubblicano foto e aneddoti senza il loro consenso rischiano una multa fino a 10 mila euro. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma (con una sentenza depositata il 23 dicembre 2017, procedimento 39913/2015) ordinando non solo la rimozione delle immagini, ma anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli in caso di mancata cancellazione dei contenuti. Il caso del ...

ROMINA POWER/ Posta foto di Ylenia Carrisi - figlia avuta con Al Bano : "dove sei? Io non dimentico" : il mistero : La scomparsa di Ylenia Carrisi: ROMINA POWER Posta la foto su Instagram, 'dove sei? Io non dimentico'. Il dramma e piste false sulla presunta morte.