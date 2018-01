: Portogallo, rogo in locale: 8 morti - NotizieIN : Portogallo, rogo in locale: 8 morti - CybFeed : #BreakingNews Portogallo, rogo in locale: 8 morti - Iusername70 : RT @Corriere: Rogo al torneo di carte, 8 morti e decine di feriti - TutteLeNotizie : Rogo al torneo di carte, 8 morti e decine di feriti - 0_Mister_X_0 : RT @Corriere: Rogo al torneo di carte, 8 morti e decine di feriti -

In, un incendio divampato nella sede di una associazione di Tondela, nella zona centro settentrionale ha provocato la morte di almeno 8 persone. Una sessantina i feriti, alcuni dei quali gravi. Nei locali si trovavano più di 70 avventori, impegnati in un torneo sociale di carte. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Ancora incerte le cause del.(Di domenica 14 gennaio 2018)