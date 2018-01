POKER DEL TOTTENHAM SULL' EVERTON Gli avversari della Juventus in Champions danno

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2018 – Kingsbury firma il POKER a Calgary - Cox torna alla vittoria : A Calgary (Canada) si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di moguls , disciplina di sci freestyle . Al maschile Mikael Kingsbury si conferma il dominatore indiscusso e confeziona il poker stagionale: il canadese ha mandato in visibilio il suo pubblico con un perentorio 89.55 battendo ancora una volta il kazako Dmitriy Reikherd (86.43) che si deve accontentare del secondo posto per la terza volta, a completare il podio è ...

DIRETTA / Manchester City Tottenham (risultato finale 4-1) streaming video e tv : Spettacolare POKER DEL City : Manchester City Tottenham streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Big match in programma oggi alle ore 18:30 all’Etihad Stadium(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 20:27:00 GMT)

Judo - World Masters 2017 : a San Pietroburgo POKER DEL Giappone nella prima giornata - due titoli alla Mongolia : La città russa di San Pietroburgo ospita nel fine settimana il Judo World Masters 2017, ultima competizione stagionale riservata ai migliori sedici atleti del ranking mondiale di ciascuna categoria, che mette in palio ben 1.800 punti per i vincitori. La prima giornata di combattimenti ha visto protagonisti i Judoka delle categorie di peso più leggere: 48 kg, 52 kg, 57 kg e 63 kg per le donne; 60 kg, 66 kg e 73 kg per gli uomini. 48 KG ...