Perù | terremoto di magnitudo 7 3 al largo delle coste

Terremoto di magnitudo 7.3 in Perù - scossa di 5.3 in Afghanistan : Un Terremoto di magnitudo 7.3 ha scosso questa mattina il Perù . Il sisma è stato localizzato 42 km a sudovest di Acari, sulla costa meridionale del Paese, ad una profondità di 12,1 km. Lo rende noto l'...

TERREMOTO in Peru' : fortissima scossa scuote il sud America - si temono gravissimi danni - 14 gennaio 2018 : fortissima scossa di TERREMOTO in sud America. Epicentro in mare a largo de Perù. Si temono gravi danni all'epicentro. Una potente scossa di TERREMOTO è stata registrata oggi 14 gennaio 2018,...