Pericolosi per i bambini ben sessanta videogame | Google li ritira immediatamente

Berlusconi : "M5S più Pericolosi dei comunisti nel '94" : "Nel '94 scesi in campo perché altrimenti il partito comunista sarebbe andato al potere, solo con la mia discesa in capo e la creazione di Forza Italia riuscimmo a evitare questo gravissimo pericolo. Oggi c'è in campo il M5S, una formazione più pericolosa dei post comunisti di allora", che somiglia più a una "setta" che a un partito. È un Silvio Berlusconi in pieno transfert psicologico quello che, a Domenica ...

Hockey su pista - 16^ giornata Serie A1 2017-2018 : incroci Pericolosi per Forte dei Marmi e Lodi - scontri diretti in zona retrocessione : incroci pericolosi per le prime della classe in occasione della 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista, in programma quasi integralmente martedì 16 gennaio a causa della concomitanza con le coppe europee. Il Forte dei Marmi, nuova capolista della massima Serie, dovrà vedersela con il temibile Bassano, che ha più volte dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà le big, mentre il Lodi, reduce da un ...

Usa - cinque stati messicani considerati Pericolosi come zone di guerra - : Il Dipartimento di Stato ha consigliato ai cittadini di non recarsi in vacanza a Colima, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas e Guerrero. Per Washington sono al livello 4 di allerta: rischiosi come la Siria,...

Eleonora Pedron lascia Tommy Vee. Gli incontri Pericolosi di Giletti - Al Bano sbarca in Cina : MILANO ? Max Biaggi trova di nuovo l?amore, la Pedron single vola a New York, Al Bano sbarca in Cina, l?incontro in aereo di Massimo Giletti e le altre notizie delle ?Chicche...

La muffa in casa : Pericolosità e metodi efficaci per rimuoverla : La muffa in casa è un dilemma piuttosto frequente che si verifica negli appartamenti domestici in presenza di un tasso elevato di umidità o in presenza di un locale non perfettamente isolato. E’ un problema che va affrontato tempestivamente, per evitare rischi per la salute causati dall’inalazione delle spore. L’umidità è la causa per eccellenza, infatti non dovrebbe mai superare il 55%. Già a livelli di poco superiori ...

Elezioni : Berlusconi - M5S Pericolosi ma noi li fermeremo : "I Cinque Stelle sono un pericolo anche più grave. Molte delle loro idee vengono dalla peggiore sinistra, anticapitalista, illiberale, giustizialista. Non hanno nemmeno quella tradizione di serietà e ...

La Pericolosità dei grassi idrogenati : aumento dei casi di malattie cardiovascolari e diabete mellito di tipo 2 : I grassi idrogenati, noti anche come grassi Trans, sono dei grassi sintetici non esistenti in natura ma molto impiegati nell’industria alimentare come ingredienti sotto forma di olio vegetale o olio parzialmente idrogenato o grassi idrogenati presenti in molti alimenti confezionati, quali margarine industriali, biscotti, cracker, taralli, alcuni tipi di pesto, alimenti impanati precotti e surgelati, patatine fritte, alcuni tipi di gelati, ...