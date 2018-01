Pd-Leu | intesa sul voto nel Lazio Zingaretti sarà candidato unico Grasso-Boldrini | è

Leu - Grasso : “M5s ondivago - valuteremo intesa dopo elezioni” : LeU, Grasso: “M5s ondivago, valuteremo intesa dopo elezioni” LeU, Grasso: “M5s ondivago, valuteremo intesa dopo elezioni” Continua a leggere L'articolo LeU, Grasso: “M5s ondivago, valuteremo intesa dopo elezioni” sembra essere il primo su NewsGo.

Leu - Grasso : 'M5s ondivago - valuteremo intesa dopo elezioni' : "Il M5s è così ondivago, difficile capire le sue posizioni: quando riuscirà a dare un'esatta valutazione anche noi potremo fare le nostre". Lo ha affermato il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. ...

Lazio - dopo il no a Gori Leu pronto a intesa con Zingaretti. Grasso : “Incoerenti? No - problema di politiche non di uomini” : Avversari del Partito democratico renziano alle politiche e alle Regionali in Lombardia, ma pronti a trattare un’intesa nel Lazio, dopo gli appelli all’unità arrivati dal fronte dem e dai “padri nobili” Veltroni e Prodi. Se Liberi e Uguali di Pietro Grasso ha deciso di non sostenere Giorgio Gori, candidato del centrosinistra lombardo, al contrario cercherà la via dell’accordo con il governatore uscente Nicola ...

Regionali - no di Leu a Gori in Lombardia 'Corriamo da soli'. Ma nel Lazio si cerca ancora intesa con il Pd : Ho provato a spiegarlo, ma questa assemblea rappresenta una scelta di una comunità politica. È il momento di costruire a partire dalla Lombardia un'alternativa necessaria'. · LA PARTITA DEL ...

Elezioni Regionali - Grasso (Leu) : “Intesa con Pd in Lazio e Lombardia? Attendiamo la voce della base” : A margine di un incontro davanti al Mise con i lavoratori della Ideal Standard, il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla possibile intesa con il Pd per le candidature alle Regionali in Lazio e Lombardia: “Le assemblee si riuniranno oggi e Attendiamo la voce della base, com’è giusto che sia e poi decideremo. Sono ottimista per natura”. L'articolo Elezioni ...

Renzi : positivo se c'è intesa con Leu per voto Lombardia e Lazio : "Sul nazionale non c'è l'accordo. Lombardia e Lazio sono due elezioni regionali. Se c'è l'alleanza è un fatto positivo. Ma non sono in grado di decidere, influenzare o valutare un partito che ...

Bersani(Leu) : per Lazio e Lombardia proviamo intesa con il Pd : Roma, 11 gen. (askanews) 'proviamo a trovare un'intesa', 'ci stiamo lavorando non abbiamo bisogno di appelli lo sappiamo anche noi che l'unità e meglio della divisione, ma dobbiamo porci il problema ...

Elezioni 2018 - Bersani : "Leu lavora a intesa col Pd per Lombardia e Lazio" : Roma, 11 gennaio 2017 - Liberi e Uguali fa un passo verso il Pd e prova a tessere un'allenza mirata alle Elezioni regionali in Lombardia e Lazio , programmate nell'election day unico del 4 marzo 2018 (...