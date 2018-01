Pd e Bbc | ' No alla candidatura di indagati | liste pulite'

Il Sound of 2018 - il concorso musicale di Bbc che premia gli artisti più promettenti - è stato vinto dalla cantante norvegese Sigrid : La cantante norvegese Sigrid ha vinto il “Sound of 2018”, l’edizione di quest’anno del concorso musicale di BBC che premia gli artisti di musica leggera più promettenti al mondo. Sigrid, che non ha ancora prodotto nessun disco, ha 21 anni The post Il Sound of 2018, il concorso musicale di BBC che premia gli artisti più promettenti, è stato vinto dalla cantante norvegese Sigrid appeared first on Il Post.