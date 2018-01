Papa Francesco | La paura di accogliere i migranti è legittima | ma non condizioni le

Migranti - l'appello di Papa Francesco : 'Superate le paure e accogliete' : "Quest'anno ho voluto celebrare la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato con una Messa a cui siete invitati in particolare voi, Migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Alcuni siete arrivati da poco in Italia, altri da molti anni siete residenti e lavorate, e altri ancora costituiscono le cosiddette 'seconde generazioni'". Durante l'omelia della Santa Messa celebrata nella basilica Vaticana, papa ...

Un Boeing 777 Alitalia per il viaggio apostolico in Cile e Perù di Papa Francesco : (Teleborsa) - Sarà ancora una volta Alitalia con il suo Boeing 777-243ER dal nome "Sestriere" ad accompagnare Papa Francesco in Sud America per il suo viaggio in Cile e Perù. Sarà il 168 esimo volo ...

Attentati nelle chiese in Cile/ Papa Francesco - minacce prima del suo arrivo : Parolin - "viaggio non semplice" : Attentati nelle chiese in Cile prima del viaggio di Papa Francesco: 'le prossime bombe sono per te', scrivono i manifestanti di Santiago.

Attentati nelle chiese in Cile/ Minacce a Papa Francesco prima del Viaggio : "prossime bombe saranno per te!" : Attentati nelle chiese in Cile prima del Viaggio di Papa Francesco: 'le prossime bombe sono per te', scrivono i manifestanti di Santiago.

Cile - quattro attentati contro chiese cattoliche a pochi giorni dall'arrivo di Papa Francesco. Occupata anche la nunziatura apostolica : 'Libertà per tutti i prigionieri politici nel mondo, Wallmapu (territorio mapuche) libero, autonomia e resistenza. papa Francesco, le prossime bombe saranno sotto il tuo abito talare', si legge in un ...

Animali sfruttati nei circhi : Enpa condanna Papa Francesco Video : Gli Animalisti dell'Enpa Ente nazionale protezione #Animali hanno biasimato aspramente Papa Francesco [Video] per la donazione ai bisognosi di una giornata al circo, in un posto dove regna lo sfruttamento di tante altre creature. Per l'Enpa il circo è un luogo dove gli Animali vengono sottoposti ad abusi e sacrifici continui. Proprio oggi, 11 gennaio 2018, molti soggetti 'borderline', come profughi, detenuti, poveri e clochard, assisteranno ...

Sagan debutta al Tour Down Under : poi visita a Papa Francesco a cui chiederà di battezzare la figlia : Peter Sagan è pronto per l'attesissimo debutto stagionale. Il tre volte Campione del Mondo sarà infatti al via del Tour Down Under che scatterà in Australia il prossimo 16 gennaio. Lo slovacco della Bora HansGrohe sarà affiancato da Macie Bodnar, Jay McCarthy, Sam Benett, Rudi Selig, ...

Ciclismo - Peter Sagan debutta in Australia! Il Tour Down Under poi la visita a Papa Francesco : donerà una bici al Pontefice! : Peter Sagan è pronto per l’attesissimo debutto stagionale. Il tre volte Campione del Mondo sarà infatti al via del Tour Down Under che scatterà in Australia il prossimo 16 gennaio. Lo slovacco della Bora HansGrohe sarà affiancato da Macie Bodnar, Jay McCarthy, Sam Benett, Rudi Selig, Peter Kennaugh e Daniel Oss. A svelare il programma è stato lo stesso ciclista in un’intervista rilasciata all’Adelaide Advertiser: dopo aver ...

Il Papa ai preti - "silenzio a Messa"/ Video - Francesco : "niente fretta - aiutate a pregare e ad ascoltare" : Papa Francesco ai sacerdoti: 'vi raccomando il silenzio a Messa durante la colletta. Niente fretta, aiutate a pregare e ad ascoltare tutti i fedeli'.

