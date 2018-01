Panico alle Hawaii | falso allarme missile

: RT @nicmax25: Ieri alle #Hawaii, allarme attacco missilistico con sms a migliaia di abitanti ... panico totale. Il fantasma di Orson Well… - proietta : RT @nicmax25: Ieri alle #Hawaii, allarme attacco missilistico con sms a migliaia di abitanti ... panico totale. Il fantasma di Orson Well… - paoloigna1 : RT @TopaM79: Panico alle #Hawaii per falso allarme lancio missile balistico causato da errore di un impiegato che ha premuto il pulsante sb… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Ciclone tropicale Berguitta punta il Madagascar. E' già panico alle Mauritius -… - Rafa_Armenteros : RT @notiveri: Il panico alle #Hawaii per il falso allarme missile fa ridere un po’ tutti: Parte un allarme sbagliato alla cittadinanza, dop… - Mosange : RT @infoitestero: Governo lancia falso allarme missile: panico e caos nelle strade alle Hawaii (La Stampa) -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 14 gennaio 2018) Ogni giorno accadono cose bizzarre ma questa forse le batte tutte. Vediamo quali sono i fatti. E' mattina presto, all'improvviso undi emergenza avverte tutta la popolazione tramite un sms, il testo "Minaccia di missili balistici in arrivo. Cercare un riparo immediato. Questa non è un'esercitazione". In una nazione sotto attacco continuo e soprattutto dopo l'11 settembre 2001, i suoi abitanti si sono non poco preoccupati. Tanto basta per scatenare una serie di eventi a catena, prima ildiffuso, la gente è accorsa ai rifugi, affollando le autostrade con scene di terrore e sensazione di impotenza. Le sirene di emergenza hanno aggiunto maggiore stress in pieno stile hollywoodiano, basti pensare che la Corea dista circa 9200 chilometri percorribili da unbalistico in appena 12 minuti. Queste informazioni sono conosciute dalla popolazione ...