Palestina | Olp chiede finanziamenti ai Paesi musulmani

Il grande compromesso per colpire gli Ayatollah : la Palestina diventerà un'enclave saudita? : La scelta di trasferire l'ambasciata Usa a Gerusalemme ha sollevato diversi malumori e rivolte nella West Bank. In molti leggono la mossa come un atto unilaterale dell'amministrazione statunitense, ma se c'è una cosa che dall'insediamento di Donald Trump è sembrata chiara a tutti è senza dubbio il rafforzamento dell'asse Washington-Riad. I sauditi ormai giocano infatti un ruolo determinante nello scacchiere mediorientale e ...