Non versa l' assegno a figli ed ex moglie | denunciato anche per truffa

Attraversare l'inferno per arrivare in Italia. 'Non lo rifarei per nulla al mondo' : Per due mesi è stato una 'bidaa', una merce, in mano a trafficanti che lo hanno comprato e venduto, insultato e picchiato, con la promessa che avrebbe lasciato la Libia e sarebbe arrivato in Italia. ...

Elezioni 2018 - Renzi 'Nostro avversario l incompetenza'. 'Non è spelacchio il problema - ma la capacità di chi amministra' : ROMA - 'Croce diceva che la politica onesta è quella capace e che l'incompetenza è sempre incompetenza anche se ci si pettina bene e si va bene in t: l'incompetenza è il nostro avversario alle prossime Elezioni politiche. Ci ...

Omicidio di Gianni Versace/ American Crime Story - Ornella VaNoni ricorda l'amico in barba alle polemiche : Una posizione fuori dal coro per Ornella Vanoni che ricorda l'amico in occasione dell'arrivo di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, la serie bocciata dalla famiglia(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:55:00 GMT)

Ornella VaNoni : «Il mio amico Gianni Versace» : L’omicidio di Gianni Versace è diventato una serie tv. Raccontato da quell’autore geniale e poliedrico che è Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) nella seconda stagione del suo ultimo cult American Crime Story. Sfoglia gallery La serie The Assassination of Gianni Versace, nove episodi in arrivo in Italia il 19 gennaio su FoxCrime, vede protagonisti Édgar Ramírez nei panni dello stilista italiano ...

'The Assassination of Gianni Versace' - no alla pubblicità sul Duomo di Milano : "Non è adatta" : La Veneranda Fabbrica: "Non è la prima volta che un manifesto viene bocciato, salvaguardiamo un luogo importante e carico di valori"

PENELOPE CRUZ/ “Donatella Versace è un’eroina - ma Non siamo amiche” : PENELOPE CRUZ, intervistata dal quotidiano La Stampa, ha parlato di Donatella Versace, personaggio che ha interpretato per la serie tv, L'Assassinio di Gianni Versace.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 22:22:00 GMT)

American Crime Story Versace - la famiglia contro la serie tv : 'Non è autorizzata' : American Crime Story Versace , la famiglia contro la serie tv. A pochi giorni dalla messa in onda della serie tv sulla morte dello stilista italiano, la famiglia fa sapere che si tratta di un'opera di ...

DONATELLA VERSACE/ Contro L’Assassinio Di Gianni Versace : “questa serie tv Non racconta la verità” : DONATELLA Versace ha preso ufficialmente le distanze da American Crime Story: L'Assassinio di Gianni Versace, serie tv che andrà in onda su FX.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:40:00 GMT)

Calciomercato Parma - asse con il Foggia : Non solo Vacca-Scaglia - altro innesto per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, la squadra di D’Aversa protagonista nel torneo cadetto nonostante qualche problema di troppo nelle ultime gare. La dirigenza è attivissima, asse caldissimo con il Foggia, nella giornata di domani verrà definito lo scambio tra Vacca e Scaglia ma non è l’unico movimento. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ possibile ...

La famiglia di Versace contro la serie tv : "Non è stata autorizzata" : Sale l'attesa per la serie televisiva sulla morte di Gianni Versace . Ma, a pochi giorni dalla messa in onda, la famiglia dello stilista si dissocia. Con un nota, riportata dall' Ansa , i familiari ...

La famiglia di Versace contro la serie tv : Non è stata autorizzata : Sale l'attesa per la serie televisiva sulla morte di Gianni Versace. Ma, a pochi giorni dalla messa in onda, la famiglia dello stilista si dissocia.Con un nota, riportata dall'Ansa, i familiari del noto stilista, ucciso il 15 luglio del 1997 all'esterno della sua villa di Miami, esprimono tutta la loro rabbia in merito alla serie televisiva sugli ultimi giorni di vita di Gianni. "La famiglia non ha autorizzato né ha avuto ...

Versace - la famiglia : 'La serie tv su Gianni Non è autorizzata' : 'La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace. Dato che Versace non ha autorizzato il libro da cui è ...

Versace - la famiglia : 'La serie tv su Gianni Non è autorizzata' : 'La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace. Dato che Versace non ha autorizzato il libro da cui è ...

Grasso risponde all’accusa Pd di Non aver versato i contributi al partito : “Atto di ritorsione propagandistica” : Da una parte “non sembra opportuno che il presidente del Senato sostenga con soldi pubblici l’attività di un partito, così come per prassi centenaria non è chiamato a dare col voto alcun contributo politico”. Dall’altra “vorrei capire cosa ne pensa dei circa 250mila euro che il gruppo del Pd in Senato ha percepito dal marzo del 2013 al 26 ottobre del 2017 in ragione della mia iscrizione al gruppo medesimo”. Sono due ...