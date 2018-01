“Nessuno ha fatto più di Mussolini in 20 anni” | frase choc dell’esponente Pd fiorentino 

: @AlexMil20085237 @nickyangeli Forse ti dimentichi quando tra i pochi qui dentro gli ero e gli sono grato per quanto… - GFI65 : @AlexMil20085237 @nickyangeli Forse ti dimentichi quando tra i pochi qui dentro gli ero e gli sono grato per quanto… - calvi1956 : RT @ivanscalfarotto: “È incredibile che #Berlusconi vada in televisione a mostrare il modello fiscale semplificato, e che nessuno gli abbia… - izzygdrhills_ : se dovessi morire stasera senza modo di comunicare con nessuno, che cosa saresti più pentito di non aver detto a qu… - GiovanniPezzano : RT @ivanscalfarotto: “È incredibile che #Berlusconi vada in televisione a mostrare il modello fiscale semplificato, e che nessuno gli abbia… - valterpezzati : Sig. Crosetto, da quanto mi risulta, i 5S sono gli unici ad aversi tagliato gli stipendi, come facevano i parlamen… -

Leggi la notizia su lastampa

(Di domenica 14 gennaio 2018) «salvo cheè la persona più lontano da me e dal mio modo di pensare, nessuno in questo Paese ha, in quattro lustri, quello che halui in vent’anni. E purtroppo a dircelo è la storia». Ad esprimere il concetto, su Facebook, è Maurizio Sguanci (Pd), presidente del Quartiere 1 a Firenze ed ex consigliere democratico durante...