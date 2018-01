Nel 2018 il Pil del Molise crescerà solo dello 0 | 7% Inoltre siamo la regione più in

Auto : Cetilar corre con Bardahl Nel 2018 : (ANSA) - ROMA, 14 GEN - Un nuovo importante tassello della storia del motorsport si lega alla scuderia Cetilar Villorba Corse. Il team italiano si è accordato con Bardahl, marchio leader tra le ...

Golf - European Tour 2018 : l’Europa vince l’EurAsia Cup. Dominio totale Nell’ultima giornata : Il Team Europa ha vinto l’EurAsia Cup 2018. La squadra del Vecchio Continente si è confermata campione del torneo a cadenza biennale mettendo in scena un Dominio totale nell’ultima giornata, quella riservata ai match singoli ai quali hanno preso parte tutti i 24 giocatori partecipanti. Sul percorso del Glenmarie Golf and Country Club di Shah Alam (Selangor, Malesia), l’Asia ha iniziato la domenica in vantaggio 6,5-5,5 ma il ...

Ciclismo - Santos Women’s Tour 2018 : Amanda Spratt conquista la generale. Nell’ultima tappa vince Chloe Hosking davanti a Giorgia Bronzini : Amanda Spratt è ancora la regina del Santos Women’s Tour. La 30enne australiana, portacolori della Mitchelton-Scott, si è ripetuta anche quest’anno, andando a conquistare il secondo successo consecutivo in classifica generale. La breve tappa conclusiva, 46 km attorno ad Adelaide, è stata vinta da Chloe Hosking, che batte allo sprint la nostra Giorgia Bronzini. Il ritmo della gara è stato, come previsto, elevatissimo fin dai primi chilometri e ...

iPhone X - Nel 2017 è boom di vendite / Altri due nuovi smartphone in uscita Nel 2018 : iPhone X foto CNBC iPhone X, nel 2017 è boom di vendite / Altri due nuovi smartphone in uscita nel 2018 L' iPhone X è (finora) un successone. A dispetto delle prime indiscrezioni, che vedevano l'...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2018 : Sonego e Caruso accedono Nel main draw - Berrettini lucky loser! Eliminata Sara Errani : Sono tre gli azzurri che ritroveremo nel tabellone principale degli Australian Open 2018 di Tennis. Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso e Matteo Berrettini hanno centrato l’obiettivo mentre Sara Errani, amaramente, deve salutare l’Australia in anticipo. Venendo alla cronaca, Sonego (n.218 ATP) ha superato a sorpresa la testa di serie n.25 del draw delle Qualificazioni, l’Australiano Bernard Tomic con il punteggio di 6-1 6-7 6-4 ...

Pattinaggio di figura - Campionati Canadesi 2018 : trionfo di Tessa Virtue e Scott Moir Nella danza - riscatto per Patrick Chan : Il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Columbia Britannica) ha ospitato in questi giorni i Campionati Canadesi di Pattinaggio di figura 2018. La principale attrazione della rassegna nazionale era rappresentata dai campioni mondiali in carica della danza, Tessa Virtue e Scott Moir, che senza troppi problemi sono andati a conquistare il loro ottavo titolo. I medagliati d’oro di Vancouver 2010 sono riusciti ad ottenere i ...

Borse in salute anche Nel 2018 finchè non arriva l'inflazione : E nel cuore dei naviganti si allontana lentamente il ricordo del mondo sicuro alle spalle e crescono l'ansia, la paura dell'ignoto, il senso di solitudine e la consapevolezza di una fine del viaggio ...

Snowboard - Snowmass 2018 : Nell’halfpipe Shaun White incarna la perfezione - 100 per lui! : La zampata del campione: a Snowmass (Stati Uniti) la leggenda Shaun White totalizza 100 con una terza run perfetta e vince la tappa di casa dell’halfpipe valida per la Coppa del Mondo di Snowboard. Tra le donne vince l’unica europea in gara, la spagnola Queralt Castellet. Nella finale maschile Shaun White ha preceduto l’australiano Scotty James ed il nipponico Yuto Totsuka. Fantastica l’ultima run dello statunitense, a ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni : quattro azzurri si giocano il pass per il main draw - Errani unica Nel singolare femminile : Sarà un poker di italiani in piena notte italiana a giocarsi le proprie chance di entrare nel tabellone principale degli Australian Open di tennis, primo Slam del 2018. A causa della pioggia caduta in questi giorni a Melbourne (Australia), le finali delle Qualificazioni si terranno tutte domani domenica (14 gennaio) ed il programma degli incontri è stato modificato. Nel draw maschile saranno tre gli alfieri, con racchetta e pallina, a tenere ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : rinunciano Aliona Savchenko e Bruno Massot - russi favoriti Nelle coppie d’artistico : Alla luce di quanto visto nella prima parte di stagione, la gara delle coppie di artistico prevista per i Campionati Europei, in programma a Mosca dal 15 al 21 Gennaio, sarà una sfida di livello notevole. Le coppie papabili per un posto sul podio sarebbero dovute essere quattro: i tedeschi Aliona Savchenko e Bruno Massot, i francesi Vanessa James e Morgan Ciprès e le due coppie russe capitanate da Evgenia Tarasova–Vladimir Morozov e Ksenia ...

Elezioni 2018 - Grasso : "No fiducia Nel Pd. Alleanza con M5S? Vedremo" : ALLEANZE POST-ELETTORALI - Premesso che " non abbiamo fiducia nelle promesse e nelle azioni del Pd ", Grasso spiega: " I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi ...