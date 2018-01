Nba | i Thunder riaccendono il motore Passeggiata Spurs | Bulls ok con LaVine

Nba Regular Season 2017/18 : Warriors e Celtics continuano a comandare le Conference - bene anche Thunder e Raptors! : Se l’epifania porta via tutte le feste, certamente non porta via il grande spettacolo dell’NBA Regular Season 2017/18. Anzi, ormai siamo nel vivo di questa stagione che anche in questa tre giorni non ha smesso di farci divertire. Andiamo allora a scoprire tutti i risultati delle partite di questa NBA Regular Season, partendo dalle 12 giocate nella giornata di giovedì. Iniziamo dalle prime delle classe. I Celtics grazie a un ...

Nba - atto di forza dei Thunder : cadono anche i Clippers : Tutti i dubbi rimasti, dopo la terribile prima parte di stagione, si stanno dissolvendo: questi Thunder sono da piani alti, altissimi della Western Conference. OKC, nella seconda serata di back-to-...

Nba 2017-2018 : Warriors sempre più padroni a Ovest - Rockets ko! Westbrook e George trascinano i Thunder : Warriors sempre più padroni della Western Conference. I detentori del titolo NBA espugnano il Toyota Center, superando 114-124 gli Houston Rockets al termine di un match estremamente equilibrato e deciso dall’allungo piazzato nell’ultimo quarto. La sfida tra le prime due compagini dell’Ovest rischiava di essere in tono minore a causa dell’assenza congiunta di Kevin Durant e James Harden, due tra le stelle più fulgide ...

Nba Regular Season 2017/18 : Warriors e Thunder battono Cavs e Rockets - Wizards corsari a Boston! : L’NBA Regular Season 2017/18 in questo clima natalizio ci ha regalato una tre giorni sensazionale di grande basket NBA. Non sono mancate sorprese e polemiche, soprattutto nell’NBA Christmas Day, ma a farla da padrone è stato lo spettacolo che tutte le squadre hanno saputo dare sul parquet. Analizziamo ora tutti i risultati partendo dall’NBA Christmas Day che dividiamo a metà. Prima infatti vediamo le tre partite giocate ...

Nba - Thunder-Rockets 112-107. OKC adesso corre : 5a vittoria di fila : I Thunder (19-15) tirano finalmente fuori l'abito da contender. Sotto l'albero di Natale OKC trova la quinta vittoria consecutiva, la settima nelle ultime 8 uscite, compresa quella sui Rockets (25-7), ...

Nba Regular Season 2017/18 : DeRozan e Westbrook fanno volare Raptors e Thunder - bene anche Nuggets e Pelicans! : L’NBA Regular Season 2017/18 ci ha fatto un grandissimo regalo pre-natalizio offrendoci tantissime partite che hanno dato grande spettacolo. A contribuire in maniera importante a questo spettacolo sono stati DeMar DeRozan e Russell Westbrook, autentici mattatori di questo fine settimana. Ora senza indugio andiamo ad analizzare i risultati di questa tre giorni di NBA Regular Season, partendo dalle 5 partite giocate venerdì. Partiamo ...

Nba - Westbrook trascina i Thunder - Oladipo tiene in alto Indiana : L'undicesima tripla doppia stagionale di Westbrook, i 26 punti di George e i 16 di Anthony sono le firme d'autore di OKC sulla quarta vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime 7, con la pratica Utah ...

Nba Regular Season 2017/18 : Durant e Butler trascinano Warriors e Timberwolves - bene anche Spurs e Thunder! : La decima settimana di questa NBA Regular Season 2017/18 è partita col botto regalandoci un ricco menù pieno di partite, le quali ci hanno regalato emozioni fino all’ultimo secondo… ed oltre. Le sorprese non sono mancate, in modo particolare le sconfitte delle prime della classe in entrambe le Conference, mentre altri protagonisti hanno preso la scena in questa tre giorni intensissima prima di Natale. Partiamo allora senza ...

Nba - i risultati della notte : Houston 14 in fila! Successi in volata per Bulls - Thunder e T'wolves : Houston Rockets-Utah Jazz 120-99 IL TABELLINO Non si arresta la corsa degli Houston Rockets, infallibili ogni volta che sono scesi in campo con Chris Paul. Il 14° successo consecutivo (la striscia più ...

Nba : Sixers-Thunder - sfida in 3 OT! Vince OKC - decisiva la tripla doppia di Westbrook : Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder 117-119 3OT IL TABELLINO La aspettavamo da un po' una partita del genere. Uno scontro selvaggio, continuo, pieno zeppo di botta e risposta ininterrotti, chiuso ...

Nba : Celtics e Thunder - che flop. Gallinari si ferma - i Clippers no : Durant e Thompson guidano i Warriors al settimo successo consecutivo, vanificando la prova da 39 punti di Lillard che ha provato a tenere in vita la sua Portland. Chicago piazza il colpaccio su una ...

Nba - Ingram salva i Lakers. Thunder di nuovo ko. Rockets implacabili : Salt Lake City (Stati Uniti), 8 dicembre 2017 " A poco più di ventiquattro ore di distanza dal successo dei Golden State Warriors a Charlotte, è arrivata la risposta degli Houston Rockets che a Salt ...

Nba - Golden State batte i Lakers all'overtime. Thunder ancora ko : I Golden State Warriors espugnano Los Angeles, andando a vincere in casa dei Lakers un match entusiasmante, rimasto in bilico fino alla fine e risolto poi ai supplementari. È finita 127-123 per i ...

Nba - Belinelli non basta ad Atlanta - Thunder in crisi. Vincono Celtics - Warriors e Rockets : Boston (Stati Uniti), 25 novembre 2017 – Il doppio impegno in casa e in trasferta a distanza di ventiquattro ore non ha pesato sui Boston Celtics che ad Indianapolis non hanno concesso sconti ai ...