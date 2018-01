Nba | Golden State vince anche a Toronto

Nba 2018 : Golden State resiste alla rimonta di Toronto - bene gli Spurs : Giornata da sette partite valide per la stagione regolare Nba 2017-2018. Partiamo dal successo dei Golden State Warriors, che si confermano al primo posto in classifica nella Western Conference. Steph Curry e compagni hanno letteralmente dominato in casa dei Toronto Raptors nella prima metà di gara, costruendo un margine superiore ai 25 punti già all’intervallo, che faceva presagire un secondo tempo agevole per i campioni Nba in carica. Al ...

Nba 2018 : Lou Williams fa 50 e batte Golden State - Chris Paul trascina Houston al successo. Vince anche Atlanta di Belinelli : Undici partite nella notte NBA. Dopo cinque vittorie consecutive cadono i Golden State Warriors. I campioni in carica pagano l’assenza di Steph Curry, fermo per un problema alla solita caviglia, e vengono sconfitti 125-106 dai Los Angeles Clippers, che mettono fine ad una striscia di dodici sconfitte consecutive contro i Warriors. Il grande protagonista della serata è senza dubbio Lou Williams, che firma il suo career high con 50 punti, ...

Nba : divino Curry - Golden State no stop. Raptors e Pelicans - vittoria e paura : Altro giro, altra dominante prestazione di Stephen Curry. I 32 punti e 9 assist del 2 volte MVP regalano l'ennesimo successo ai Warriors, che, ancora senza Durant, chiudono le porte della Oracle Arena ...

Nba - risultati della notte : Golden State fa 5 in fila con Curry - Houston torna a vincere : Golden State Warriors-Denver Nuggets 124-114 IL TABELLINO Per capire quanto sono forti questi Golden State Warriors forse basta questo dato: nelle ultime 23 partite saltate da Kevin Durant (playoff ...

Mercato Nba - e se fosse Anthony Davis il prossimo obiettivo di Golden State? : Fedeli alla loro impostazione da azienda della Silicon Valley, i Golden State Warriors hanno sempre un obiettivo in mente per mantenere il vantaggio competitivo sui propri avversari. Spesso si tratta ...

Nba 2018 : continua la striscia vincente di Boston e Golden State. LeBron James trascina Cleveland alla vittoria : Sono otto le partite della notte NBA. continua la striscia positiva sia dei Boston Celtics sia dei Golden State Warriors. Per la squadra numero uno della Eastern Conference i successi consecutivi diventano sei dopo la vittoria di misura ottenuta contro i Brooklyn Nets per 87-85. Kyrie Irving è il miglior marcatore della partita con 21 punti ed importanti sono anche i 14 di Jayson Tatum, autore della tripla del +4 a 45 secondi dalla fine. In casa ...

Nba - Golden State si conferma leader : ROMA, 5 GEN - Grande successo dei Golden State Warriors in casa degli Houston Rockets nella notte Nba. I campioni in carica hanno vinto 124-114 al termine di un match molto combattuto nel quale le due ...

Nba - niente Harden né Durant : Golden State passa a Houston : Anche senza due stelle del calibro di James Harden (la cui assenza era prevista) e Kevin Durant (assente per un problema al polpaccio destro), la seconda sfida stagionale tra Houston Rockets e Golden ...