Napoli | un 14enne e un 15enne aggrediti a colpi di catene da una baby gang

Napoli - ancora un pestaggio di una baby gang : in 10 armati di catena aggrediscono 14enne e 15enne per rubare smartphone : Questa volta erano in dieci, armati di catena , e hanno preso di mira un 14enne e 15enne per rubare i loro smartphone . L’ennesimo pestaggio compiuto da una banda di minorenni è accaduto nella tarda serata di sabato nella villa comunale di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. Le vittime – medicate in ospedale e poi dimesse – si sono rivolte ai carabinieri che hanno identificato due degli aggressori, anche loro di 15 e 13 anni. ...

Napoli - 14enne arriva in ospedale con il neonato in braccio : ha partorito in casa : Una 14enne napoletana è stata assistita questa notte all'ospedale San Paolo dov'è arrivata con in braccio il neonato che aveva partorito da poco. La minorenne, accompagnata al nosocomio in via ...