Napoli | Mertens scrive ai Fantallenatori | il messaggio dell’attaccante FOTO

Napoli - proposta di rinnovo per Mertens : addio alla clausola : Napoli, proposta di rinnovo per Mertens: addio alla clausola Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, proposta DI rinnovo PER Mertens – Dries Mertens, attaccante del Napoli, è reduce da alcune importanti stagioni all’ombra del Vesuvio. Per questo in tanti hanno messo nel mirino il centravanti belga. CONTRATTO DA 5 MILIONI L’ANNO Il Napoli ...

Napoli ultimissime - si lavora per i rinnovi di Sarri e Mertens : Napoli, 12 gennaio 2018 - Non solo mercato in entrata, con il fronte Simone Verdi destinato a sbloccarsi in un senso o nell'altro lunedì prossimo , quando è in programma un incontro con il giocatore: ...

Napoli - avviati i contatti per Mertens : si lavora al ritocco della clausola - : ... la nuova clausola rescissoria - si legge sulle pagine del Corriere dello Sport - potrebbe toccare (o superare) quota 50 milioni di euro.

Napoli - pronto il rinnovo per Mertens : In attesa di novità dal mercato in entrata, il Napoli pensa a blindare Mertens, attualmente "legato" ai partenopei da una clausola di "soli" 28 milioni di euro. Le parti sarebbero già al lavoro per il ...

Calciomercato Napoli/ News - futuro Mertens : il belga chiede l’aumento (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: corre verso il rinnovo del contratto l'attaccante Dries Mertens, che vuole però l'aumento dell'ingaggio(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Napoli-Verona - le pagelle : Koulibaly la sblocca - Mertens a digiuno - Calcio : Pochi al mondo come il senegalese nel suo ruolo. MARIO RUI 6,5 - In crescita costante. Oggi ha mostrato notevole passi avanti sotto l'aspetto fisico. HAMSIK 6 - Non la sua migliore gara, ma ...

Napoli-Verona 0-0 | Diretta Annullato gol a Mertens : Il Napoli capolista, fresco di quinto ''titolo'' virtuale di campione d'inverno della propria storia (il secondo negli ultimi tre anni), comincia il suo girone di ritorno...

Napoli-Verona 0-0 La Diretta Sarri punta su Mertens - Insigne e Callejon : Il Napoli capolista, fresco di quinto ''titolo'' virtuale di campione d'inverno della propria storia (il secondo negli ultimi tre anni), comincia il suo girone di ritorno...