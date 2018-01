Napoli | casa in fiamme tra i vicoli | morta una donna

Napoli - incendio in una casa al rione Sanità : muore una donna : Napoli, incendio in una casa al rione Sanità: muore una donna Napoli Una donna è morta nell'incendio della sua abitazione, un terraneo nel rione Sanità a Napoli . Nella casa, uno dei caratteristici '...

Napoli - blitz di De Laurentis a casa Sarri : rinnovo per blindarlo e togliere la clausola rescissoria : Secondo la Gazzetta dello Sport, dati gli interssamenti arrivati dall'estero con il Chelsea in pole position per il dopo-Conte, il presidente De Laurentiis si è recato a casa Sarri a Figline Valdarno ...

Napoli - donna ferita da colpi d'arma da fuoco : era affacciata al balcone di casa. Colta da un proiettile di rimbalzo : Una donna di 57 anni è stata ferita a colpi d'arma da fuoco a Napoli. Soccorsa dall'ambulanza del 118, la donna ha riferito ai sanitari di essere stata colpita alla caviglia mentre era...

Napoli - 14enne arriva in ospedale con il neonato in braccio : ha partorito in casa : Una 14enne napoletana è stata assistita questa notte all'ospedale San Paolo dov'è arrivata con in braccio il neonato che aveva partorito da poco. La minorenne, accompagnata al nosocomio in via ...

Napoli : un tugurio al posto della casa per una famiglia con due bimbe disabili : Le telecamere di Pomeriggio Cinque tornano nella casa tugurio napoletana assegnata dal comune ad una famiglia di 4 persone con due bambine disabili . Dopo anni di attesa in graduatoria Salvatore e ...

A casa il ragazzo accoltellato a Napoli : 21.23 Il 17enne accoltellato a dicembre a Napoli ha trascorso la sua prima giornata a casa e presto potrebbe tornare a scuola. Ieri è stato dimesso dall'ospedale. Era andato a trovarlo l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Sepe. Era stato aggredito da 4 ragazzini mentre stava passeggiando. I suoi compagni di classe non lo hanno lasciato mai solo. Oltre 5000 persone dinanzi alla prefettura per chiedere più sorveglianza lungo le strade.Per il ...

Lotta scudetto - per il Napoli c'è il Verona da battere in casa : Testa al campionato, squadra e tifosi hanno già da tempo individuato come obiettivo lo scudetto. Il Napoli si è ricaricato per la sfida contro il Verona dopo l'eliminazione in coppa...

Accoltellato dal branco a Napoli - Arturo torna a casa : 'Voglio la normalità' : Arturo torna a casa scortato dalla polizia. Gli agenti almeno per i primi tempi presidieranno l'abitazione di via Foria. 'È finito un incubo, - dice il ragazzo - adesso ho voglia di normalità'. Dopo ...

Ingegnere ucciso sotto casa a Napoli - il fratello preso in Spagna. Lavorava in un bar di Siviglia : Durante la serrata attività investigativa tesa alla cattura del latitante tutto il mondo relazionale del Materazzo era stato costantemente monitorato e scandagliato, costringendolo probabilmente ad ...