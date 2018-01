Napoli | baby gang | in 10 feriscono due ragazzi a colpi di catena

Napoli - ancora un pestaggio di una baby gang : in 10 armati di catena aggrediscono 14enne e 15enne per rubare smartphone : Questa volta erano in dieci, armati di catena, e hanno preso di mira un 14enne e 15enne per rubare i loro smartphone. L’ennesimo pestaggio compiuto da una banda di minorenni è accaduto nella tarda serata di sabato nella villa comunale di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. Le vittime – medicate in ospedale e poi dimesse – si sono rivolte ai carabinieri che hanno identificato due degli aggressori, anche loro di 15 e 13 anni. ...

Napoli : minorenni interrogati ma nessun fermo. Nuova aggressione di una baby gang : Ennesimo raid di un gruppo di minori: in dieci, armati di catena, per prendere uno smartphone. E' accaduto a Pomigliano d'Arco. Per quanto riguarda il 15enne picchiato venerdì 'siamo a una fase ...

Napoli - 15enne aggredito da baby gang : proseguono le indagini | : A differenza di quanto riferito in precedenza, la Questura ha comunicato che sono stati sentiti, e non denunciati, alcuni giovani come persone informate dei fatti in merito al pestaggio subìto venerdì ...

Napoli - 15enne aggredito da baby gang : quattro denunciati : quattro minorenni sono stati denunciati per l’aggressione a un 15enne a Napoli, davanti alla stazione della metropolitana nel quartiere di Chiaiano. Il 15enne è ancora ricoverato in ospedale dopo l’asportazione della milza. Il pm della procura dei Minori partenopea ha interrogato a lungo i quattro ragazzi identificati grazie alle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona e poi ha formalizzato una denuncia nei loro ...

Grave 15enne aggredito da baby-gang a Napoli. Non ci sono testimoni : Il giovane, picchiato da una banda di dieci ragazzi, è stato operato d'urgenza per asportare la milza. La mamma chiede giustizia: 'chi ha visto denunci'

Emergenza babygang a Napoli - forum al Mattino : Ragazzi contro. «Come nella giungla». È allarme babygang a Napoli, dopo l'ennesima aggressione. Un 15enne picchiato alla metropolitana di Chiaiano: milza spappolata ieri dal...

