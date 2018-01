Napoli | ancora un pestaggio di una baby gang | in 10 armati di catena aggrediscono 14enne

Rebus procedure e maxi debiti : perché il Comune di Napoli è ancora in bilico : Inviato a Roma Dunque, il Comune non ha chiuso ancora la partita con la Sezione regionale della Campania della Corte dei Conti, nonostante la norma spalma-debiti varata dallo Stato scongiuri per ora...

La corsa ad Aleix Vidal non è ancora chiusa : il Napoli si inserisce : Secondo il “Mundo Deportivo” c’e’ anche il Napoli sul Aleix Vidal. Il giocatore non trova spazio nel Barcellona di Valverde ed e’ pronto a cambiare squadra anche perche’ le offerte non gli mancano. In vantaggio ci sarebbe il Siviglia di Vincenzo Montella con il club andaluso pronto a prenderlo con la formula del prestito con opzione di acquisto a fine stagione. Sul giocatore, secondo quanto riportato dal ...

Napoli - per ora niente treni da 39 metri nella metro : si viaggia ancora con quelli da 25 metri : La precisazione dell'assessore ai trasporti dopo la polemica sui nuovi treni che non riuscirebbero ad accedere tramite il pozzo di lavorazione

CALCIOMERCATO Napoli/ News - vicepresidente Villarreal : azzurri ancora su Castillejo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: i tifosi del club partenopeo si sono già scatenati sul web, e stanno cercando di convincere Smone Verdi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:43:00 GMT)

"Ma state ancora guardando?". Identificato 16enne per l'accoltellamento di due ragazzi a Napoli : Un 18enne ed un sedicenne vennero accoltellati alla coscia la sera del 17 dicembre scorso poco dopo l'una di notte, nella centrale piazza Vanvitelli del quartiere Vomero a Napoli; il motivo uno sguardo di troppo rivolto a un gruppo di giovani arrivato in piazza in sella a sette scooter dopo una serata in discoteca. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all'identificazione dei giovani coinvolti nella rissa che si scatenò. Il ...

Napoli - ancora violenza ai baretti di Chiaia : due giovani aggrediti e accoltellati. «Siamo stati assaliti da una gang» : Notte di sangue ai baretti di San Pasquale, la zona calda della movida napoletana dove ieri sono stati accoltellati due giovani. Un 19enne e l?amico 18enne che avevano trascorso la serata nei...

Napoli - ancora violenza ai baretti di Chiaia : due giovani aggrediti e accoltellati. 'Siamo stati assaliti da una gang' : Notte di sangue ai baretti di San Pasquale, la zona calda della movida napoletana dove ieri sono stati accoltellati due giovani. Un 19enne e l'amico 18enne che avevano trascorso la serata nei localini ...

LIVE Napoli-Verona - cronaca e risultato in tempo reale : 2' di recupero ancora 0-0 : 45 - Saranno 2 i minuti di recupero al San Paolo 44 - ancora occasione per la squadra di Sarri, Mertens per Allan che non riesce a calciare dentro l'area di rigore. 43 - Napoli-Verona ancora sullo 0-0 ...

Napoli - le Coppe fanno male a Sarri Ancora eliminazione per gli azzurri : Ancora una Coppa, ancora una eliminazione. Il «Napoli 2» non va, ma qualche settimana fa in Champions non era bastato nemmeno un «Napoli 1 e mezzo», quello capace di mischiare...

Inglese : “Non ho ancora respirato l’aria di Napoli - ho conosciuto solo Insigne in Nazionale” : Roberto Inglese potrebbe essere il primo rinforzo a gennaio di Maurizio Sarri. Il Napoli lo ha acquistato nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, ma l’attaccante originario di Lucera è rimasto in prestito al Chievo Verona. Ora le dinamiche sembrano essere cambiate come ha svelato lo stesso Inglese ai microfoni de “La Repubblica”: “Sono di […] L'articolo Inglese: “Non ho ancora ...

Napoli - l'albero di Natale ancora nel mirino dei vandali : Napoli, 30 dicembre 2017 - Non c'è pace per l'albero di Natale della galleria Umberto I di Napoli , ironicamente soprannominato ' Sparicchio ' (in assonanza col malcapitato 'Spelacchio' di Roma ) a ...

Napoli Campione d’Inverno - scettici ammutoliti dal miracolo di Sarri : mezzo scudetto strameritato - ancora 2 “scosse” al San Paolo e poi il mercato : Il Napoli è Campione d’Inverno, per la seconda volta nelle ultime tre stagioni: il miracolo di Sarri continua, e costringe anche i più scettici a ricredersi. Questa squadra è una realtà importante del calcio italiano ad altissimi livelli, i calciatori stanno continuando a crescere anno dopo anno sotto la guida del mister-maestro e mai come quest’anno il primato in classifica alla fine del girone d’andata è così meritato. ...

Crotone-Napoli 0-1 : a segno ancora Hamsik - la squadra di Sarri già campione d’inverno : Gli azzurri la sbloccano nel primo tempo con Hamsik, poi hanno alcune buone occasioni, ma soffrono nel finale di partita