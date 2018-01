Napoli | altri due minori aggrediti da baby gang | picchiati con catene e rapinati

Napoli - De Laurentiis annuncia Machach ma non solo : “in arrivo altri acquisti” : “Machach è un prospetto interessante per il futuro. Faremo altri acquisti per il futuro. Ci auguriamo che il campo dimostri che Machach dimostri di essere da Napoli”. Con queste poche parole rilasciate da Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato il giovane acquisto partenopeo. Non è escluso che Machach vada a giocare in prestito dopo l’approdo alla corte di Sarri. De Laurentiis ha infine aggiunto che ...

Napoli - pochi botti ma tanto alcol : 20 giovani in coma etilico al Cardarelli - registrati 100 casi negli altri ospedali : Notte impegnativa per tutto lo staff del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, chiamato a rispondere alle innumerevoli emergenze nate dall?uso improprio di fuochi pirotecnici....

Napoli - l’agente di Hamsik svela : “Futuro? Giocherà altri 5 anni - può succedere di tutto…” : L’agente di Marek Hamsik, Yuri Venglos, ha toccato diversi temi riguardanti il capitano del Napoli ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ stato molto importante per Hamsik riuscire ad infrangere il record di Maradona, ed è orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo, tutto ciò lo responsabilizza molto. Marek continuerà a giocare con la massima serietà, cercando di segnare sempre più gol, ma lui non ...

Calciomercato Napoli/ News - Milik non si muove : altri due attaccanti in uscita (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie sul club azzurro: nella sessione di gennaio si farà di tutto per arrivare a Gerard Deulofeu del Barcellona. Lo spagnolo felice di tornare in Italia.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 10:52:00 GMT)

Capodanno 2018 a Napoli : concerto in piazza - feste e altri eventi : Capodanno 2018 Napoli. Sarà un palco gigante ad ospitare il concertone di Capodanno a piazza del Plebiscito di Napoli. Saranno oltre 100 gli artisti che si altrneranno sul mega palco e alla fine del concerto la musica continua sul lungomare di Napoli dove saranno allestite quattro discoteche. Ecco di seguito qualche ulteriore dettaglio. SCOPRI TUTTO SU #Capodanno Capodanno 2018 Napoli: concerto in piazza Plebiscito Il Capodanno 2018 sarà ...

Cragno - l’agente : “Giuntoli lo stima ma il Napoli pensa ad altri obiettivi” : Grazie alla splendida stagione con il Benevento, il nome di Alessio Cragno è circolato diverse volte quest’estate nel calciomercato Napoli come possibile vice Reina. Il Cagliari, proprietario del cartellino del giocatore, aveva avuto anche discusso con il Napoli per il passaggio del portiere. La trattativa non è poi partita e il giocatore è rimasto in Sardegna. […] L'articolo Cragno, l’agente: “Giuntoli lo stima ma il ...

L’ex preparatore del Napoli lancia l’allarme : “potrebbero esserci altri infortuni - ecco perchè” : Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’, Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, ha spaventato i tifosi parlando della questione infortuni: “Mi meraviglio quando dicono che il Napoli non è completo, in panchina ci sono tanti nazionali. C’è la consapevolezza che questo possa essere l’anno giusto. Questa squadra è figlia di Benitez, Sarri è stato bravo a completare l’opera. Questo gruppo è importante, con giocatori che ...

Tre ore di blackout all'Ospedale Cotugno di Napoli : due pazienti trasferiti in altri ospedali : blackout all'Ospedale Cotugno di Napoli: al polo monospecialistico per le malattie infettive, presidio dell?azienda dei Colli (di cui fanno parte anche Monaldi e Cto) alle ore 9...

Napoli - il Pd sprofonda nel caos. Oddati a Renzi : rinviare congresso - altrimenti togliete il mio nome : L'obiettivo è il rinvio del congresso. Nel Pd di Napoli, è ancora caos in vista dell'appuntamento di domani, quando i militanti saranno chiamati al voto per scegliere il nuovo segretario cittadino. ...