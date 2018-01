Napoli | aggrediti a colpi di catene da baby gang

Napoli - altri due minori aggrediti da baby gang : picchiati con catene e rapinati : Un 15enne e un 14enne di Pomigliano d'Arco (Napoli), entrambi studenti e incensurati, sono stati aggrediti ieri sera da un gruppo di giovanissimi, circa una decina, e rapinati di uno smartphone. Il ...

Brumotti e la troupe di Striscia aggrediti e minacciati a Napoli : Sette persone e un bambino hanno aggredito Vittorio Brumotti e la sua troupe durante le riprese di un servizio sullo spaccio nel Parco Verde di Caivano a Napoli. Come riprota Striscia, intorno alle 15, l'inviato del tg satirico si trovava a Caivano per documentare cosa accade nella nuova piazza di spaccio che da Scampia si è trasferita nella cittadina a nord del capoluogo campano. Una nota del programma speiga cosa è successo: ...

Napoli - giovani aggrediti e accoltellati da gruppo di ragazzini : Due giovani di 19 e 18 anni sono stati aggrediti la scorsa notte in via Giosuè Carducci a Napoli da un gruppo di ragazzini, due dei quali armati di coltello. Entrambi hanno riportato ferite non gravi, ...

Napoli - ancora violenza ai baretti di Chiaia : due giovani aggrediti e accoltellati. «Siamo stati assaliti da una gang» : Notte di sangue ai baretti di San Pasquale, la zona calda della movida napoletana dove ieri sono stati accoltellati due giovani. Un 19enne e l?amico 18enne che avevano trascorso la serata nei...

Napoli - ancora violenza ai baretti di Chiaia : due giovani aggrediti e accoltellati. 'Siamo stati assaliti da una gang' : Notte di sangue ai baretti di San Pasquale, la zona calda della movida napoletana dove ieri sono stati accoltellati due giovani. Un 19enne e l'amico 18enne che avevano trascorso la serata nei localini ...

Napoli - due giovani aggrediti al Vomero : 01.20 Un 16enne e un 18enne sono stati feriti alle gambe a Napoli in circostanze ancora da chiarire. I carabinieri cercano riscontri al loro racconto. I due dicono di essere stati insultati e aggrediti da un gruppo di giovani in sella a 3 scooter nei pressi di un bar di piazza Vanvitelli al Vomero. Nel posto da loro indicato, i militari non hanno però trovato evidenti tracce dell'aggressione. Entrambi sono stati medicati in ospedale e dimessi ...

Napoli - 15enne accoltellato al Vomero : 'Aggrediti da un gruppo di ventenni senza alcun motivo' : 'Adesso vi picchiamo'. Quelle parole rimbombano ancora nella testa del 15enne ricoverato nel reparto di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Cardarelli. Sull'addome c'è un grande cerotto che copre i ...

Napoli-Manchester City : aggrediti tre tifosi inglesi : Napoli - Feriti tre tifosi del Manchester City e un ristoratore che ha cercato di difenderli. Sono in tutto 1.300 i supporters della squadra allenata da Pep Guardiola arrivati nel capoluogo campano per assistere alla sfida di Champions League. Oggi non si segnalano particolari problemi, ma nella notte si è verificato il solito e censurabile episodi. Sul lungomare di Napoli tre tifosi del City sono stati feriti da un gruppo di violenti del ...

Napoli-Manchester City - scatta la vendetta degli ultrà : tifosi inglesi aggrediti sul lungomare - quattro feriti : Tre tifosi inglesi e un ristoratore napoletano sono stati feriti la notte scorsa nel corso di una movimentata aggressione sul lungomare partenopeo da parte di un gruppo di violenti. Gli inglesi, una...

Napoli-Manchester City : aggrediti tre tifosi inglesi : Napoli - Feriti tre tifosi del Manchester City e un ristoratore che ha cercato di difenderli. Sono in tutto 1.300 i supporters della squadra allenata da Pep Guardiola arrivati nel capoluogo campano per assistere alla sfida di Champions League. Oggi non si segnalano particolari problemi, ma nella notte si è verificato il solito e censurabile episodi. Sul lungomare di Napoli tre tifosi del City sono stati feriti da un gruppo di violenti del ...

Champions League - Napoli - aggrediti 4 tifosi del Man City : Scontri e aggressioni, da Roma a Napoli. Perché martedì sera, un giorno prima della sfida di Champions League contro il Man City, 4 tifosi inglesi sono stati aggrediti da alcuni sostenitori del Napoli.

Champions - tifosi del Manchester aggrediti a Napoli : 4 feriti : Tre tifosi inglesi e un ristoratore napoletano sono stati feriti nella notte nel corso di una movimentata aggressione sul lungomare partenopeo da parte di un gruppo di violenti. Gli inglesi, una ...

Paura a Napoli : aggrediti e feriti tre tifosi del City e un ristoratore : Circa 1300 tifosi del City in arrivo a Napoli per la sfida di stasera, non si segnalano particolari criticità di ordine pubblico ma stanotte si è verificato un episodio censurabile che rischia di ...

Napoli-Manchester City - shock nella notte : aggrediti tifosi inglesi : Napoli-Manchester City di questa sera è attesa come una delle gare più spettacolari della serata di Champions League. nella notte però alcuni teppisti si sono resi protagonisti di atti davvero deprecabili sui quali la polizia sta indagando. 4 tifosi del City sono infatti stati aggrediti sul lungomare partenopeo da parte di un gruppo di violenti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, un branco di teppisti avrebbe aggredito con ...