Napoli - aggrediti a colpi di catene da baby gang : Napoli, 14 gen. (Adnkronos) - Un 15enne e un 14enne di Pomigliano d'Arco (Napoli), entrambi studenti e incensurati, sono stati aggrediti ieri sera da un gruppo di giovanissimi, circa una decina, e rapinati di uno smartphone. Il fatto è avvenuto nella Villa Comunale di Pomigliano d'Arco. Le due vitti

Brumotti e la troupe di Striscia aggrediti e minacciati a Napoli : Sette persone e un bambino hanno aggredito Vittorio Brumotti e la sua troupe durante le riprese di un servizio sullo spaccio nel Parco Verde di Caivano a Napoli. Come riprota Striscia, intorno alle 15, l'inviato del tg satirico si trovava a Caivano per documentare cosa accade nella nuova piazza di spaccio che da Scampia si è trasferita nella cittadina a nord del capoluogo campano. Una nota del programma speiga cosa è successo: ...

Napoli - giovani aggrediti e accoltellati da gruppo di ragazzini : Due giovani di 19 e 18 anni sono stati aggrediti la scorsa notte in via Giosuè Carducci a Napoli da un gruppo di ragazzini, due dei quali armati di coltello. Entrambi hanno riportato ferite non gravi, ...

Napoli - ancora violenza ai baretti di Chiaia : due giovani aggrediti e accoltellati. «Siamo stati assaliti da una gang» : Notte di sangue ai baretti di San Pasquale, la zona calda della movida napoletana dove ieri sono stati accoltellati due giovani. Un 19enne e l?amico 18enne che avevano trascorso la serata nei...

Napoli - 15enne accoltellato al Vomero : 'Aggrediti da un gruppo di ventenni senza alcun motivo' : 'Adesso vi picchiamo'. Quelle parole rimbombano ancora nella testa del 15enne ricoverato nel reparto di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Cardarelli. Sull'addome c'è un grande cerotto che copre i ...

Napoli-Manchester City : aggrediti tre tifosi inglesi : Napoli - Feriti tre tifosi del Manchester City e un ristoratore che ha cercato di difenderli. Sono in tutto 1.300 i supporters della squadra allenata da Pep Guardiola arrivati nel capoluogo campano per assistere alla sfida di Champions League. Oggi non si segnalano particolari problemi, ma nella notte si è verificato il solito e censurabile episodi. Sul lungomare di Napoli tre tifosi del City sono stati feriti da un gruppo di violenti del ...

