Napoli | 15enne aggredito da baby gang | denunciati 4 minorenni

Grave il 15enne pestato dalla baby gang a Napoli . Il questore : "Anche stavolta nessuno ci ha chiamato" : &E Grave ; in prognosi riservata, ancora in gravi condizioni, Gaetano, il quindicenne di Melito che ieri sera &e Grave ; stato aggredito da un branco di dieci ragazzi alla stazione della metropolitana di Chiaiano, quartiere Nord di Napoli. Il ragazzino era in compagnia di due cugini, diretto al Vomero, quando alle 18.30 circa &e Grave ; stato preso a calci e pugni che gli hanno spappolato la milza. Sul posto la polizia che ha cercato, invano, ...

Napoli - 15enne fermato : era il boss in un film : Napoli - Il lupo di questa storia si nasconde sotto il cappuccetto rosso immortalato dalle telecamere dei negozi di Via Foria, a Napoli. Lo stesso cappuccetto rosso di cui Kekko così si fa chiamare, su Facebook, il 15enne indagato per l'accoltellamento del povero Arturo, ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale si sarebbe liberato, secondo il gip, per depistare le indagini. Quando aveva ormai capito che, per l'aggressione di ...