Nantes-PSG | a Ranieri serve l' impresa | bretoni a secco dal 2004

Nantes Psg/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Nantes Psg, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata della Ligue 1, il campionato francese(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 09:27:00 GMT)

Ligue 1 - il Nantes per la gloria : contro il Psg vittoria a 11 - 00 : Per la cronaca, l'ultimo successo del Nantes risale al 2004, arrivò sempre in casa, con il risultato di 1-0: lo stesso risultato nel match di domenica 14 gennaio alle 21 viaggia a 25,00. Rasoterra, ...

Probabili formazioni Nantes -Psg - 20° giornata Ligue1 14/01/2018 : Nantes – Psg si affronteranno alla 20.45 di Domenica 14 Gennaio 2018 allo stadio della Beaujoire-Louis Fonteneau. E’ una squadra, quella di Ranieri, che fatica a segnare più di una rete, ma nello stesso tempo ne prende pochissimi. Nelle ultime cinque partite ha totalizzato tre vittorie, un pari e una sconfitta. Il Nantes è una squadra che si sa difendere bene, allenata da Ranieri, un tecnico made in Italy. Fino ad ora sta ...

Video gol : PSG-Nantes 4-1 | Highlights Ligue 1 : .Il PSG di Unai Emery ha spazzato via anche il Nantes, imponendosi con un nettissimo 4-1. La squadra di Claudio Ranieri non è riuscita ad arginare il talento degli avversari, nonostante l'organizzazione difensiva che fino ad oggi aveva sempre fatto la differenza in casa giallo-verde. Con questo successo il PSG ha anche approfittato del pareggio del Monaco nell'anticipo contro l'Amiens, allungando a +6 sui campioni in carica.Le marcature sono ...

