Municipio XII Picone-Giudici | “Allarme sicurezza”

Galleria Giovanni XXIII. Cecera (PD) : "Il Municipio studi soluzioni alternative per il traffico" : "Dopo aver letto attentamente la determina dirigenziale del 19 dicembre scorso, nella quale sono specificati la durata e la tipologia dei lavori che verranno effettuati...

Roma. Avviate procedure per l'assistenza nel Municipio XII : Sono state Avviate due procedure per l'assistenza nel Municipio XII di Roma. La prima invita gli organismi iscritti al Registro Unico Cittadino (Ruc), accreditati per l'area Anziani municipale, a presentare offerte di progetti per il riconoscimento dell'idoneità ad erogare il servizio a…