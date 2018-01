Morto il generale Castagnetti | ex capo di stato maggiore dell' Esercito | aveva 72 anni

Velleia. Morto il Generale Fabrizio Castagnetti : Un grave lutto ha colpito l’Esercito Italiano. E’ Morto a soli 73 anni il Generale Fabrizio Castagnetti. L’ex capo di Stato Maggiore dell’EI è Morto sabato nella sua casa a Velleia in provincia di Piacenza. Castagnetti si trovava al lavoro…Continua a leggere →

Il generale Slobodan Praljak è Morto per avvelenamento da cianuro Foto|L’avvelenamento : La conferma del liquido ingerito dal generale Slobodan Praljak: il sospetto criminale di guerra ha ingerito cianuro

Morto il generale Praljak - veglia a Mostar : candele anche per gli altri cinque condannati : Nel settore croato di Mostar nella serata di ieri numerose persone si sono radunate spontaneamente sulla piazza centrale per rendere omaggio alla memoria di Slobodan Praljak, l'ex generale...

Beve veleno in tribunale - Morto il generale croato Slobodan Praljak Distrusse il ponte di Mostar| Video : Slobodan Praljak, 72 anni, ha bevuto da una piccola fiala marrone mentre il giudice leggeva la condanna a 20 anni. L’udienza era stata sospesa tra le urla dell’avvocato

Beve il veleno subito dopo la condanna : Morto ex generale croato : subito dopo la lettura del verdetto che confermava la sua condanna a vent’anni di prigione per crimini di guerra, Slobodan Praljak, 72 anni, si è avvelenato. Il generale croato, uno dei sei ex leader politici e militari comparsi al processo d’appello che si stava svolgendo al Tribunale penale internazionale per la Ex Jugoslavia, a L’Aja, nei Paesi Bassi, ha gridato: «Non sono un criminale di guerra: mi oppongo a questa condanna». Poi ha bevuto ...

Beve veleno subito dopo la condanna : Morto ex generale croato : subito dopo la lettura del verdetto che confermava la sua condanna a vent’anni di prigione per crimini di guerra, Slobodan Praljak, 72 anni, si è avvelenato. Il generale croato, uno dei sei ex leader politici e militari comparsi al processo d’appello che si stava svolgendo al Tribunale penale internazionale per la Ex Jugoslavia, a L’Aja, nei Paesi Bassi, ha gridato: «Non sono un criminale di guerra: mi oppongo a questa condanna». Poi ha bevuto ...

Beve veleno in aula dopo la condanna : Morto l'ex generale Praljak : Tragico fuori programma al Tribunale penale internazionale dell’Aja per l’ex Jugoslavia, dove l'ex generale delle forze croate di Bosnia, Slobodan Praljak, ha ingerito del veleno dopo la lettura...

Beve veleno in tribunale - Morto il generale croato Slobodan Praljak : Slobodan Praljak, 72 anni, ha bevuto da una piccola fiala marrone mentre il giudice leggeva la condanna a 20 anni. L’udienza era stata sospesa tra le urla dell’avvocato

Beve veleno dopo la condanna : Morto l'ex generale Praljak : Tragico fuori programma al Tribunale penale internazionale dell’Aja per l’ex Jugoslavia, dove l'ex generale delle forze croate di Bosnia, Slobodan Praljak, ha ingerito del veleno dopo la lettura...

Tpi - Morto generale che ha bevuto veleno : 15.41 E' deceduto il generale croato Slobodan Praljak che aveva bevuto del veleno durante la lettura della sentenza del tribunale internazionale dell'Aja. Condannato a vent'anni di carcere per crimini di guerra durante il conflitto nella ex Jugoslavia, il criminale di guerra al momento del verdetto, in diretta tv, ha preso una fiala, bevendola all'istante urlando verso la Corte. Trasportato immediatamente in ospedale, nonostante le cure dei ...

Beve il veleno nel tribunale dell'Aja prima della condanna - Morto il generale croato Praljak : Il generale croato Slobodan Praljak è deceduto in un ospedale all'Aja, dopo aver bevuto stamane in diretta televisiva una bottiglietta di veleno al momento della conferma della sentenza di...

Tpi : 'generale croato Praljak è Morto' : (ANSAmed) - ZAGABRIA, 29 NOV - Il generale croato Slobodan Praljak è deceduto in un ospedale all'Aja, dopo aver bevuto stamane in diretta televisiva una bottiglietta di veleno al momento della ...

Beve veleno in tribunale all’Aja - Morto il generale croato Praljak Il video : Slobodan Praljak, 72 anni, ha bevuto da una piccola fiala marrone mentre il giudice leggeva la condanna a 20 anni. L’udienza sospesa tra le urla dell’avvocato

Beppe Bonetto/ E' Morto lo storico direttore generale del Torino - il ricordo dei granata : Beppe Bonetto: è morto lo storico direttore generale del Torino, artefice dell'ultimo scudetto granata. Ha inventato il mestiere del procuratore, un lavoro che non esisteva(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 17:58:00 GMT)