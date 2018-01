Montella | Maradona? Non ha attaccato me

Siviglia - Montella deluso : “le cose devono cambiare” - poi risponde a Maradona : “Una sconfitta molto fastidiosa. Sicuramente potevamo fare meglio nella prima parte e dobbiamo migliorare la velocita’ di gioco. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare e non siamo stati ne’ bravi ne’ fortunati. Il ritmo e’ un po’ calato per le tante interruzioni ma non puo’ essere una scusante bisogna lavorare duro e velocemente per cambiare le cose”. Cosi’ Vincenzo ...

Il Siviglia vince in Coppa del Re ma arrivano bordate di Maradona al tecnico Montella : Successo per il Siviglia davanti al pubblico amico, la squadra di vincenzo Montella vola ai quarti di Coppa del Re, 2-1 contro il Cadice nella sfida di ritorno dopo il 2-0 dell’andata, Di Ben Yedder e Correa le reti. Nel frattempo arrivano parole forti da parte di Diego Armando Maradona: “Una follia che Montella occupi il posto di Berizzo”, ha scritto il Pibe de Oro sulla sua pagina Instagram. Maradona ha postato una foto di ...

