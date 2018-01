Monossido di carbonio | padre | madre e 4 figli intossicati nel Milanese 

Monossido di carbonio : quattro persone soccorse ad Ancona : Sospetta intossicazione da Monossido di carbonio per quattro persone soccorse in casa ad Ancona da vigili del fuoco, Croce Gialla e Croce Rossa. Tra loro anche una donna di 98 anni e la sua badante di origine russa. Da quanto si apprende non sarebbero in gravi condizioni ma sono stati trasportati al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona per accertamenti. A dare l’allarme e’ stato uno dei quattro che ha chiamato il 115 e, ...

Monossido di carbonio - ospizio evacuato : anziani intossicati : Evacuata una residenza sanitaria assistita (Rsa) per Monossido di carbonio: 12 dodici anziani sono stati soccorsi dal 118 e sottoposti a cure sul posto ma altri sette intossicati sono stati trasferiti all’ospedale di Bibbiena. L’ospizio si trova a Castel San Niccolo’ (Arezzo). L’intervento c’e’ stato intorno alle 10 e si e’ reso necessario per la rilevata presenza di Monossido di carbonio dentro i ...

Monossido carbonio - intossicati Chianti : GAIOLE IN Chianti (SIENA), 11 GEN - Intervento, stamani, di 118 e vigili del Fuoco di Siena a Gaiole in Chianti, in via Marconi per una sospetta intossicazione da Monossido di carbonio. Cinque persone,...

Siena - fuga di Monossido di carbonio in una palazzina : cinque intossicati : Intossicazione da monossido di carbonio per 5 persone in un'abitazione del Comune di Gaiole in Chianti (Siena), in via Marconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siena. Le persone che ...

Famiglia intossicata da Monossido di carbonio/ Alessandria - 3 morti a Vignole : uccisi nel sonno o davanti a tv : Famiglia intossicata da monossido di carbonio, tre morti a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria: fatale un malfunzionamento della caldaia a metano. uccisi nel sonno o davanti alla tv(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 12:33:00 GMT)

Monossido di carbonio killer Altre sei vittime in poche ore : Nadia Muratore Il Monossido di carbonio continua a mietere vittime. Come un killer spietato, in poche ore ha ucciso sei persone: un'intera famiglia a Vignola Borbera - in provincia di Alessandria, in ...

Monossido di carbonio : sei vittime tra Alessandria - Udine e Savona : Sono sei le persone morte oggi a causa del killer silenzioso: il Monossido di carbonio. L'intossicazione da Monossido ha colpito nella zona dell'alessandrino, nel comune di Vignole Borbera, dove sono ...