Molestie sul set | modelli accusano i big della fotografia Weber e Testino

Molestie - bufera sulla moda : i fotografi Weber e Testino accusati da decine di modelli : Terremoto nel mondo patinato della foto di moda: due maghi dell'obiettivo, Mario Testino e Bruce Weber, sono stati accusati di Molestie sessuali da decine di modelli maschi. Entrambi i fotografi hanno ...

'Sulle Molestie parole sante di Catherine Deneuve' (Berlusconi da Vespa) : Roma, 11 gen. (askanews) 'Catherine Denevue ha detto cose sante'. Così Silvio Berlusconi, durante Porta a porta, ha commentato la lettera firmata da 100 donne francesi, in merito alla questione delle ...

Franco Zeffirelli accusato da Molestie sul set di "Storia di una capinera" : L'attore americano Johnathon Schaech: "Con la scusa di insegnarmi, tentò di sedurmi". Il figlio adottivo del regista nega tutto: "Accuse a mio padre non vere"

La lettera aperta di Deneuve sulle Molestie fa discutere il mondo : Ed è proprio Asia Argento , portabandiera delle accusatrici di Weinstein, una delle prime a commentare con sdegno che 'Catherine Deneuve e altre donne francesi raccontano al mondo come la loro ...

Shonda Rhimes dall’accordo con Netflix alle Molestie e relazioni sessuali sul lavoro - le dichiarazioni al TCA 2018 : Oltre che presentare le nuove serie For The People e lo spin-off di Grey's Anatomy, Shonda Rhimes al TCA 2018 - Winter Press Tour di Pasadena ha risposto ad una serie di domande sulla stretta attualità, sia personali che generali. La showrunner di Grey's Anatomy e Scandal ha fatto chiarezza sul suo accordo con Netflix, confermando che resterà comunque legata alla ABC per tutta la durata dei cinque show attualmente in produzione per ...

Time’s Up - la protesta delle attrici ai Golden Globes. Smettete di accettare le Molestie sul lavoro : Time’s Up è l’iniziativa lanciata da oltre trecento donne che lavorano nel mondo dello spettacolo, cinema, teatro, televisione, ed è ispirata alle tante violazioni subite dalle donne che hanno raccontato la propria esperienza a partire da quelle che hanno parlato di Weinstein. Il tempo è scaduto ed è ora di affrontare il tema delle molestie sul lavoro in maniera chiara e precisa, questo è quello che in sintesi dice il documento di ...

In nero sul red carpet. Abiti scuri - pochi gioielli ai Golden Globes contro le Molestie : ... Richard Jenkins per The shape of water, Christopher Plummer che ha sostituito a tempo di record Kevin Spacey (caduto in disgrazia a causa dello scandalo molestie) in Tutto il denaro del mondo di ...

Molestie - dive Usa del cinema : 'Sul red carpet dei Globes vestite in nero per protesta' : ...che ha raccolto le adesioni di oltre 300 potenti donne della mecca del cinema per combattere l'epidemie di aggressioni sessuali e di discriminazione che accumuna il loro ambiente al resto del mondo ...

Ginnasta Usa medaglia d'oro pagata per tacere sulle Molestie : Un nuovo capitolo va ad aggiungersi al caso di molestie sessuali che è piombato sulla federazione statunitense di ginnastica artistica, il cui ex medico Larrry Nassar è accusato di molestie sessuali su più di 125 donne - minorenni incluse - di cui si è occupato nel corso degli anni, con sulle spalle già una condanna a 60 anni di carcere per possesso di immagini di abusi sessuali su bambini.A quanto già si sapeva si aggiunge ora una nuova ...

Paola Perego : le rivelazioni inaspettate della conduttrice sulle Molestie Video : Indubbiamente inaspettato quanto emerso da un'intervista di #Paola Perego rilasciata al Corriere tv, Controluce. Dopo aver rivelato il ritorno sul piccolo schermo il 12 gennaio con 'Superbrain', la donna ha avuto modo di dedicare un'ampia parentesi ad un argomento in voga in in queste settimane. La conduttrice di talk show in televisione ha infatti avuto modo di raccontare alla stampa di aver subito molestie nel passato, seppur decisa a non ...

Rita Dalla Chiesa sulle Molestie : "Basta dire no" : La storica conduttrice di Forum convinta che le donne, comprese quelle giovani, hanno gi gli strumenti per ribellarsi ai clich che regolano il mondo dello spettacolo. In determinate circostanze basta ...

Mentana lancia il servizio sul magistrato accusato di Molestie : "Quel gran porco" : "Vediamo un fatto italiano, ancora lo scandalo di quel magistrato - gran porco - che, come si sa, adesso finalmente è nel mirino della stessa magistratura". Con questa espressione colorita Enrico Mentana ha introdotto il servizio su Francesco Bellomo, il magistrato e consigliere di Stato indagato dalla procura di Bari per aver costretto le sue allieve a presentarsi ai corsi in minigonna e tacchi (da RepubblicaTv).

Alba Parietti/ Le dichiarazioni sullo scandalo Molestie : "Non ho mai subito violenze" (Maurizio Costanzo Show) : L'attrice Alba Parietti è ospite del Maurizio Costanzo Show in onda nella seconda serata di Canale 5. Rumors smentiti su una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 11:06:00 GMT)