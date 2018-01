Molestie - Deneuve 'Non cambio idea - chiedo scusa alle vittime di atti odiosi e solo a loro' - People - Spettacoli : PARIGI - 'Sono libera, e lo resterò'. Catherine Deneuve risponde alle critiche. Una settimana dopo aver firmato la pubblicazione del controverso appello delle 'cento donne' in favore della 'libertà di ...

Molestie sessuali - cosa c’è di pericoloso nella posizione di Catherine Deneuve : Corteggiare e importunare hanno in comune la volontà di entrare nella sfera d’intimità dell’altro, scaturita da un desiderio di natura sessuale. Nel primo caso, si è in grado di gestire un rifiuto, nel secondo non si riesce ad accettarlo, talvolta, neanche a percepirlo, bloccando l’elaborazione necessaria a porre un limite ad qual cosa che diventa lesivo della tranquillità di coloro a cui rivolgiamo l’attenzione. La paura del rifiuto, ...

Una critica al movimento #MeToo che ha suscitato molte reazioni, anche in Italia