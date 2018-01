: RT @51fini: Lactalis, ministero Salute: non risulta alcun lotto contaminato in Italia - barbarapucci71 : RT @51fini: Lactalis, ministero Salute: non risulta alcun lotto contaminato in Italia - NotizieIN : Ministero:no Lactalis infetto in Italia - marinapiva67 : RT @51fini: Lactalis, ministero Salute: non risulta alcun lotto contaminato in Italia - CybFeed : #BreakingNews Ministero:no Lactalis infetto in Italia - lavventata : RT @SkyTG24: #UltimOra #Lactalis, Ministero Salute: nessun lotto in Italia #Canale50 -

A seguito delle notizie sui lotti di formule per l'infanzia prodotti in Francia dalla dittache risultano contaminati da salmonelle, "alla data odierna le Autorità francesi non hanno comunicato l'esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese". Così ildella Salute che, a tutela del consumatore, precisa di aver "comunque già avviato, a titolo precauzionale, interlocuzioni con la Commissione europea e con le Autorità francesi, per sollecitare ulteriori informazioni su Paesi e lotti interessati".(Di domenica 14 gennaio 2018)