Ministero esteri Ucraina mette la Russia a stesso livello di sicurezza di Siria e Somalia

Russia - Ministero esteri : posizione di Washington peggiora questione nordcoreana - : "Continuiamo a insistere sul fatto che lo status nucleare della Corea del Nord non è accettabile per noi, e che il paese deve interrompere le azioni provocatorie… da questi appelli speriamo di ...

Ministero degli Esteri : necessità del "doppio congelamento" per la Nord Corea - : "Le recenti dichiarazioni per confermare la volontà degli USA al dialogo sono una cosa positiva, lo abbiamo notato. Siamo pronti a continuare a considerare con i nostri colleghi americani la ...

Ministero degli Esteri : come ampliare le politiche di contatto tra Russia e UE - : Lo ha detto il direttore del dipartimento europeo per la cooperazione del Ministero degli Esteri russo, Andrei Kelin. "Sono aumentati i contatti politici, è aumentato il numero di consultazioni ...

Russia - Ministero esteri svela futuro delle basi militari in Siria - : "Penso che le nostre basi rimarranno. In che forma non posso dirlo, non sono il ministro della Difesa, sarebbe meglio rivolgersi a lui su questo argomento", - ha detto l'interlocutore dell'agenzia. ...