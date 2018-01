Milano | esplosione in una pista di kart | dall' area una grande colonna di fumo

Esplosione a Sesto San Giovanni/ Milano - distrutto ultimo piano di una palazzina : feriti (Ultime notizie) : Esplosione palazzina a Sesto San Giovanni , Milano : distrutto l' ultimo piano dell'appartamento, due famiglie coinvolte e 6 feriti non gravi. Scoppio tubatura per fuga di gas?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:39:00 GMT)

Milano : esplosione in edificio a Sesto San Giovanni : Roma, 14 gen. (askanews) Non verserebbero in condizioni preoccupanti i sei feriti, vittime dell' esplosione che stamane, intorno alle 5, ha devastato due appartamenti all'ultimo piano di un edificio a ...

Esplosione in una palazzina a Milano : Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Un' Esplosione ha sventrato nelle prime ore della giornata l'ultimo piano di una palazzina nell'hinterland milanese, a Sesto San Giovanni, investendo due appartamenti. Al momento si ha notizia di sei feriti lievi per effetto dell' Esplosione , avvenuta all'incirca alle 5 di

Esplosione in una palazzina a Milano : Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Un' Esplosione ha sventrato nelle prime ore della giornata l'ultimo piano di una palazzina nell'hinterland milanese, a Sesto San Giovanni, investendo due appartamenti. Al momento si ha notizia di sei feriti lievi per effetto dell' Esplosione , avvenuta all'incirca alle 5 di

Milano.Esplosione in edificio - 6 feriti : 7.40 Un'esplosione, le cui cause sono ancora da verificare, ha distrutto gli ultimi due piani di un edificio a Sesto San Giovanni, nel Milanese. L'esplosione, avvenuta intorno alle 5 in Via Villoresi, ha coinvolto due nuclei familiari causando 6 feriti -5 in un appartamento e uno in un altro. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118.