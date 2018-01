Milan | Suso non si muove | sullo spagnolo c’è il Liverpool

Il Milan allo scoperto : “non vendiamo Suso - a meno che il Liverpool…” : “Con Suso, il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro, era stata la battuta zoccolo duro del confronto con il campione spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan nello scorso mese di settembre. Un’operazione molto importante”. Con questo messaggio a parso a corredo della consueta rassegna stampa sul sito ufficiale del Milan, il club rossonero chiude alle voci ...

Calciomercato Milan - Il Liverpool piomba su Suso : Calciomercato Milan, si attende la risposta del giocatore Il Liverpool vuole rinforzare la sua rosa per entrare nella corsa Champions. Per questo Jurgen Klopp ha richiesto ai suoi uomini mercato, Suso. Il fantasista rossonero, non ha ancora avuto modo di parlarne sin il suo procuratore, e si attende l’arrivo a Milanello del suo entourage nel mezzo della settimana per parlare con tutta calma. Il Milan, dal canto suo, non vuole cedere il ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - il Liverpool fa sul serio per Suso (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool fa sul serio per Suso, difficile però che l'affare possa farsi già a gennaio(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 03:37:00 GMT)

Mercato Milan - Liverpool su Suso : Milano, 13 gennaio 2018 - Quella che poteva sembrare una semplice paura adesso rischia di diventare un serio problema per il Milan . Suso al Liverpool non è un'utopia per tanti fattori e adesso si ...

Milan - Suso nel mirino del Liverpool secondo la stampa spagnola : Il Liverpool pensa a Suso ma il Milan fa muro. secondo il quotidiano spagnolo As , dopo aver ceduto Coutinho al Barcellona i Reds starebbero sondando il terreno per lo spagnolo e ci sarebbero stati ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - il Liverpool sulle tracce di Suso (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool è a caccia del sostituto di Coutinho, Suso potrebbe essere il nome giusto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Calciomercato Milan - Suso al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Giungono importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori elementi a disposizione di Gattuso. Stando a quanto riportano i media britannici, l'esterno spagnolo è stato messo nel mirino dal Liverpool. Il club inglese, infatti, ha perso la sua stella, Philippe Coutinho, che è stato venduto al Barcellona per centosessanta milioni di euro, diventando così il ...

Calciomercato Milan/ News - il Liverpool vuole Suso per sostituire Coutinho (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool ha incassato un assegno importante per Coutinho e punta a riportare in Inghilterra lo spagnolo Suso.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 03:14:00 GMT)

DIRETTA/ Milan Crotone (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Suso ispirato : DIRETTA Milan Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:04:00 GMT)

Crisi Milan a San Siro - solo cinque punti in sei gare. E Suso preoccupa in zona gol... : La vittoria del derby come unico bagliore di un periodo difficile, il pari di Firenze come piccolo segnale di continuità da cui ripartire per provare a migliorare una classifica preoccupante. La '...

DIRETTA/ Fiorentina Milan (risultato live 0-0) info streaming video e tv : occasione per Badelj e Suso! : DIRETTA Fiorentina Milan info streaming video e tv: al Franchi affascinante anticipo delle ore 12.30. Quote, orario e probabili formazioni della partita di Serie A(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:39:00 GMT)

Pagelle Milan-Inter 1-0 - Coppa Italia 2018 : Cutrone entra ed è decisivo. Ottimo Suso - male Skriniar : Il derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter si conclude a favore dei rossoneri che trovano il gol decisivo nei tempi supplementari con Cutrone. I ragazzi di Gattuso troveranno la Lazio nella doppia sfida delle semifinali. I nerazzurri, dopo aver rischiato grosso col Pordenone, escono contro i cugini. Di seguito le Pagelle dell’incontro: MILAN A. Donnarumma 5,5 Il VAR lo salva dopo il goffo intervento sul tiro-cross di Perisic che ...

Pagelle Milan-Inter 1-0 d.t.s. - l’uomo decisivo è Suso : 1/12 LaPresse/Spada ...

Diretta/ Milan Inter (risultato live 0-0) streaming video Rai : traversa di Suso! (Coppa Italia) : Diretta Milan Inter, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, in programma a San Siro per i quarti della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:20:00 GMT)