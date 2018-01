Migranti | Papa | ' paure legittime ma non devono condizionare'

Papa Francesco : "La paura di accogliere i Migranti è legittima - ma non condizioni le scelte" : "Non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze. E così spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci"

A San Pietro una messa per i Migranti - il Papa : 'Non ci rubano nulla - ma devono rispettare le leggi' : 'Nel mondo di oggi, per i nuovi arrivati, accogliere, conoscere e riconoscere significa conoscere e rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei Paesi in cui sono accolti. Significa pure ...

Migranti : oltre 15 mila minori soli. Papa : la paura è legittima ma non condizioni le scelte : Nell'anno da poco concluso, oltre 15.730 minori sono giunti via mare in Italia soli, senza alcun familiare o adulto di riferimento al proprio fianco, dopo aver affrontato viaggi spesso drammatici, il ...

Migranti - l'appello di papa Francesco : 'Superate le paure e accogliete' : "Quest'anno ho voluto celebrare la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato con una Messa a cui siete invitati in particolare voi, Migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Alcuni siete arrivati da poco in Italia, altri da molti anni siete residenti e lavorate, e altri ancora costituiscono le cosiddette 'seconde generazioni'". Durante l'omelia della Santa Messa celebrata nella basilica Vaticana, papa ...

Ora il Papa paga anche il circo ai Migranti : Ora Papa Francesco paga persino il circo ai migranti. Monsignor Konrad Krajewski, elemosiniere del Vaticano, ha annunciato che, per oggi, il circo Medrano ha messo a disposizione tutti i 2.100 posti per "i poveri, i senzatetto, i profughi, un gruppo di carcerati, le persone e famiglie più bisognose". Ai partecipanti, si legge sul quotidiano Libero, sarà messo a disposizione anche un servizio medico-sanitario assicurato da ...

"Il Papa insiste troppo sui Migranti? Siamo noi lenti a rispondere" : Per molti, semmai, è eccessiva la lentezza con cui il mondo 'sviluppato' risponde a bisogni così ovvi e pressanti. E molti giudicano eccessiva l'ossessione verso le frontiere e la sicurezza nazionale ...

Papa : "No alla retorica contro i Migranti" : ...portino a chiusure e preclusioni ma anzi a una riscoperta di quelle radici e tradizioni che hanno nutrito la ricca storia della Nazione e che costituiscono un inestimabile tesoro da offrire al mondo ...

Papa Francesco : "Sui Migranti grazie all'ItaliaSono persone - basta alimentare le paure" : Secondo Bergoglio "oggi si parla molto di migranti e migrazioni, talvolta solo per suscitare paure ancestrali". E ancora: "Desidero esprimere particolare gratitudine all'Italia che ha mostrato un cuore aperto e generoso, senza chiusure": Su Gerusalemme: "Si mantenga lo status quo".

Migranti - il Papa ringrazia l'Italia per l'accoglienza - poi bacchetta : 'Basta suscitare paure' : Papa Bergoglio guarda i flussi migratori e invita a osservare 'il dramma di bambini che da soli varcano i confini che separano il sud dal nord del mondo, sovente vittime del traffico di esseri umani. ...