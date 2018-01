Migranti | oltre 15 mila minori soli Papa | la paura è legittima ma non condizioni le

Oltre il muro di neve con le scarpe rotte. La notte dei Migranti sul confine francese : La regola è alzarsi ben prima dell’alba per sfruttare il buio e percorrere indisturbati i primi 5 chilometri tra le palazzine di Bardonecchia, le eleganti baite della frazione di Les Arnaud e poi, quando finisce la strada asfaltata, il villaggio del Melezet e quindi imboccare l’insidiosa Valle Stretta. Luoghi che sono un paradiso per gli sciatori. ...

Migranti - oltre 300 salvati nel Canale di Sicilia : E' previsto per domani mattina alle 8 l'arrivo nel porto di Pozzallo, nel ragusano, della nave Aquarius con 320 Migranti a bordo. Già in moto la macchina dell'accoglienza per accogliere i profughi ...

Oltre 400 Migranti sbarcano a Catania : "Ci hanno torturato - abbiamo rischiato di morire" : Le loro condizioni sono drammatiche: presentano segni di malnutrizione e disidratazione. Parlano di condizioni terribili nelle prigioni libiche dove sono stati detenuti. Molti di loro sono bambini, 170 le donne. Una di loro - proveniente dal Camerun - racconta di violenze senza fine: ci hanno spezzato anche le dita con le porte. Non sono stati risparmiati neppure i minori

Migranti - nuova strage al largo della Libia : oltre 30 morti - tra le vittime donne e bambini : E' salito a oltre 30 morti il bilancio del naufragio avvenuto davanti alle coste libiche, a largo di Garabulli. Lo riferisce la marina libica, precisando che le operazioni di salvataggio hanno interessato due barconi. I corpi divorati dagli squali durante le operazioni di soccorso

Migranti - affonda barcone : oltre 30 morti - tra cui donne e bambini. «Cadaveri mangiati dagli squali» : È di oltre 30 morti il bilancio di un naufragio avvenuto stamattina davanti alle coste libiche occidentali, al largo di Garabulli. Lo riferisce la Marina citata da Rfi, precisando che le...

Libia - affondano barconi : oltre 30 i Migranti morti in mare : Più di 30 persone sono morte nel naufragio di due imbarcazioni al largo delle coste della Libia. Secondo quanto riportato dalle autorità di Tripoli, circa 200 migranti sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera libica di fronte alle spiagge della città di Garabulli, 60 chilometri a est di Tripoli. "Quando siamo arrivati sul posto abbiamo trovato due gommoni, in uno c'erano 60 persone ammassate e 31 corpi galleggiavano ...

Migranti - naufragio in Libia : oltre 30 morti - "cadaveri mangiati dagli squali" : E' salito a oltre 30 morti il bilancio di un naufragio davanti alle coste libiche. Lo riferisce la marina locale, precisando che le operazioni di salvataggio hanno interessato due barconi: in una i ...

Migranti - affonda barcone : oltre 30 morti. «Cadaveri mangiati dagli squali» : È di oltre 30 morti il bilancio di un naufragio avvenuto stamattina davanti alle coste libiche occidentali, al largo di Garabulli. Lo riferisce la Marina citata da Rfi, precisando che le...

Migranti - naufragio in Libia : oltre 30 morti - cadaveri mangiati dagli squali : E' salito a oltre 30 morti il bilancio di un naufragio davanti alle coste libiche. Lo riferisce la marina locale, precisando che le operazioni di salvataggio hanno interessato due barconi: in una i ...

Migranti - naufragio in Libia : oltre 30 morti - cadaveri mangiati dagli squali : E' salito a oltre 30 morti il bilancio del naufragio avvenuto davanti alle coste libiche, a largo di Garabulli. Lo riferisce la marina libica, precisando che le operazioni di salvataggio hanno ...

Migranti - naufragio davanti alla Libia Oltre 30 vittime e 200 superstiti : Il portavoce della Marina libica parla di un bilancio di destinato crescere e di avvistamento di cadaveri in mare. 200 le persone salvate finora

Migranti - naufragio davanti alla Libia Oltre 30 morti e 200 soccorsi : Il portavoce della Marina libica parla di un bilancio di destinato crescere e di avvistamento di cadaveri in mare. 200 le persone salvate finora

Migranti : Milano - oltre mille persone a Stati generali immigrazione : Milano, 18 nov. (AdnKronos) - oltre mille persone hanno partecipato all’Università Statale di Milano ai nove forum tematici sull’immigrazione, appuntamento della seconda giornata di Milano Mondo, gli Stati generali dell’immigrazione. Organizzati dal Comune di Milano per discutere di accoglienza, ret

Accoglienza oltre i limiti : Sala apre un altro hub per Migranti : Cinema Anteo, dopo la marcia per i profughi del 20 maggio si apre la prima giornata degli «Stati generali dell'immigrazione». Sullo schermo compare il numero 125mila e l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino ieri dal palco ci tiene a precisare che «in quattro anni Milano ha accolto 127.500 profughi». Prima erano solo transitanti, ora il 90% presenta qui la richiesta d'asilo. Il ...