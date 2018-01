Migranti | nel 2017 sbarchi in calo del 34% | ma a gennaio sono tornati a salire

Cinque Migranti morti folgorati sui treni nel 2017 per andare in Francia : Sono Cinque i migranti morti folgorati o carbonizzati, nel 2017, nel tentativo di raggiungere la Francia: stipati dentro i vani tecnici dei treni o, peggio ancora, aggrappati al pantografo. Stamani l'...

Migranti - nel 2017 in Italia 15mila minori non accompagnati Video : Nel 2017 sono stati ben 15.730 i #minori stranieri che sono giunti in Italia via mare da soli, senza nessuno che li accompagnasse o si prendesse cura di loro. Rispetto al 2016, quando ammontava a 25.840, il numero di minori non accompagnati giunti nel nostro Paese si è ridotto del 39%, ma si tratta ugualmente di un dato molto significativo, che necessita di politiche adatte ad affrontare un fenomeno delicato da gestire. In occasione della ...

