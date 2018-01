Migranti - Save the Children : oltre 15mila minori arrivati in Italia nel 2017 : Senza familiari o senza un adulto di riferimento. Sono il 30% in meno rispetto al 2016. I dati nella Giornata mondiale del Migrante. 'Chi arriva rispetti le leggi, chi accoglie si apra a diversità' ha ...

Migranti - nel 2017 in Italia 15mila minori non accompagnati : Nel 2017 sono stati ben 15.730 i minori stranieri che sono giunti in Italia via mare da soli, senza nessuno che li accompagnasse o si prendesse cura di loro. Rispetto al 2016, quando ammontava a 25.840, il numero di minori non accompagnati giunti nel nostro Paese si è ridotto del 39%, ma si tratta ugualmente di un dato molto significativo, che necessita di politiche adatte ad affrontare un fenomeno delicato da gestire. In occasione della ...

Migranti : nella Diocesi di Milano 13 - 4% cittadini stranieri : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Il 13,4% dei cittadini presenti sul territorio della Diocesi di Milano sono stranieri. E il 40% dei nuovi nati hanno almeno un genitore non italiano. Sono alcuni dei dati presentati dalla Diocesi di Milano, che ha annunciato l'apertura di un sinodo sulla vita in parrocc

Migranti : Bartolo - nelle acque di Lampedusa è in corso un nuovo olocausto : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "nelle acque di Lampedusa si sta vivendo un nuovo olocausto. Un sacrificio umano al quale si assiste giorno per giorno sotto il silenzio generale". Così Pietro Bartolo, medico di Lampedusa da anni impegnato nella prima assistenza ai Migranti sbarcati nell’isola, descri

Tetto Migranti nell’intesa tra Merkel e la Spd : Roma – Un Tetto massimo di duecentomila arrivi di richiedenti asilo l’anno è parte dell’accordo annunciato oggi per la formazione di un governo di coalizione tra... L'articolo Tetto migranti nell’intesa tra Merkel e la Spd su Roma Daily News.

Med7 : più solidarietà nella gestione dei Migranti e più partecipazione dei cittadini nella Ue : Il presidente del Consiglio compatta il vertice dei leader dei Paesi del Sud Europa su migranti e consultazioni democratiche